نخستین همایش فناوری های نوین در دانشگاه بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند پیش از ظهر چهار شنبه در آئین افتتاحیه این همایش ایجاد انگیزه میان دانشجویان، تلاش برای ایجاد خلاقیت میان دانشجویان و جهت دهی به فعالیتهای آنان و پروژه های پایان دوره، چشم انداز توسعه ی IT و نحوه ی ارتقا کیفیت بسترهای مخابراتی، ایجاد پیوند عمیقتر بین دو رشته ی مخابرات و IT در دانشگاه بیرجند بواسطه ی وجود زمینه های مرتبط و بالا بردن روحیه ی همکاری میان دانشجویان و اساتید دانشگاه و ارگانهای دولتی و خصوصی را از جمله اهداف این همایش عنوان کرد.

غلامرضا زمانی اضافه کرد: تلاش برای کمک به دولت جهت بالا بردن آمادگی الکترونیکی کشور در سطح بین الملل، تلاش جهت ارتقا و اغنای علمی دانشجویان با علوم مرتبط روز، آشنایی دانشجویان با فعالیتهای انجام شده در زمینه ی دولت الکترونیک و فعالیتهای در دست اقدام، معرفی شرکتها و سازمانهای فعال دولتی و خصوصی در زمینه ی زیر ساختهای مخابراتی و IT و معرفی شهر بیرجند به عنوان یکی از شهر های فعال الکترونیکی نیز از جمله اهداف این همایش هستند.

وی در خصوص محورهای علمی همایش این همایش، تصریح کرد: مخابرات کار آمد و توسعه ی پایدار IT ، استاندارد ها و زیر ساختهای مخابراتی، ضرورت استاندارد سازی در پیاده سازی IT و تجارت الکترونیک، حضور نسل سوم موبایل در ایران، لزوم شهر الکترونیک و مکانیزمهای پیاده سازی آن، شبکه های Wireless و نقش آنها در حوزه ارتباطات و IT کشور، امنیت اطلاعات در IT ، پروتکلهای ارتباطی و مخابراتی جدید، فن آوریهای جدید در مخابرات سیار و سیستمهای هوشمند مخابراتی و کاربرد آنها در دولت الکترونیک از جمله این محورها است.

زمانی در ادامه تعداد دانشجویان دانشگاه بیرجند را هفت هزار و 500 دانشجو برشمرد و افزود: از این تعداد دو هزار دانشجو در دانشکده مهندسی مشغول به تحصیل هستند که 700 نفر دانشجوی فناوری اطلاعات می باشد.