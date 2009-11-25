28 هزار دانش آموز اول متوسطه گلستان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی ظهر چهارشنبه در شورای بهداشتی این سازمان افزود: واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری کرد

وی اظهار داشت: با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناک در بین شیرخواران، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است به طوریکه در حال حاضر شیوع بیماریهای خطیری مثل دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها مثل ایران، به حداقل ترین میزان خود رسیده است.

پائین محلی بیان داشت: ‌در همین راستا سازمان آموزش وپرورش با همکاری مرکز بهداشت استان همه ساله اقدام به واکسیناسیون کلیه دانش آموزان پایه اول متوسطه می کند که خوشبختانه در سال 88 نیز موفق به تحت پوشش قرار دادن 100درصد دانش آموزان هدف شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان، تعداد دانش آموزان مشمول اجرای این طرح را 28 هزار و 943 نفر اعلام کرد.

گلستان نیامند 81 مربی جدید بهداشتی است

پائین محلی در ادامه به مشکل کمبود مربی بهداشت در این سازمان اشاره و اضافه کرد: بر اساس دستورالعملهای وزارتی به ازای هر 750 دانش آموز باید یک مربی بهداشت تمام وقت باشد که تعداد 81 نفر دیگر جهت حضور در مدارس نیاز است.

وی اظهار داشت: باتوجه به نیاز شدید استان به مربی بهداشت در مدارس، سازمان آموزش و پرورش استان با اعتباری بالغ بر 530 میلیون ریال اقدام به بکارگیری مربیان خرید خدمت (مربی بهداشت مدارس) کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این نیروها هفته ای سه روز و تا پایان اسفند ماه در مدارس استان سازماندهی شدند و این مربیان بهداشت تعداد 225 آموزشگاه و قریب به 56 هزار و 250 نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار داده اند.

به گفته پائین محلی، سازماندهی این مربیان با اولویت مدارس شبانه روزی، مدارس استثنایی و دبستانها صورت پذیرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از آنفلوآنزا اولویت کاری این نیروها در راستای پیشگیری از آنفلوآنزای نوع A خواهد بود.

وی یادآور شد: همچنین یک میلیارد ریال نیز برای تامین نیروهای بهداشتی از طریق استانداری جذب شد که با این شرایط و پس از طی مراحل قانونی (تبادل موافقتنامه) بر ساعات کاری مربیان که هم اکنون سه روز در هفته است، اضافه خواهد شد.

وی افزود: که اعتبار اختصاص یافته به جذب نیروهای خرید خدمات (بهداشت کاران) نسبت به سال گذشته 100 درصد رشد داشته است.