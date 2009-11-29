تهران 70 هزار مخزن زباله دارد/ جایگزینی سالانه 26 هزار مخزن جدید

حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: مخازن زباله شهری تهران به شکل مستمر و هفتگی به دلایل عمده ای از جمله ناپدید شدن و استهلاک در حال تعویض هستند و ما دائم در حال انجام این کار هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اجازه دهید تعداد دقیق مخازنی که در هر سال در تهران ناپدید می شود را اعلام نکنیم، گفت: بالاخره ما مجبور هستیم این مخازن را به چند دلیل جایگزین کنیم که یکی از آنها هم ناپدید شدن مخازن است اما عمر متوسط مخازن شهر نیز 3 سال است.

بر اساس گفته های معاون قالیباف در حوزه خدمات شهری بار تمیزی و نظافت نقاط مختلف تهران بر دوش بیش از 70 هزار مخزن زباله ای است که در گوشه و کنار معابر شهر به کار گرفته می شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در رابطه با راهکار شهرداری تهران برای مقابله با این معضل شهری اظهار داشت: با وجود اینکه این کار بسیارهزینه بر است ما آنقدر به کار خودمان که همان جایگزینی مخازن زباله شهری است ادامه می دهیم تا این مشکل مرتفع شود و فرهنگ آن جا بیافتد.

کلخورانی افزود: چون قانونی برای جریمه متخلفان این کار نداریم به همین دلیل راهکار اصلی همان جایگزینی است تا شهروندان تهرانی این کمبود را احساس نکنند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که در کدام مناطق شهر این مشکل بیش از همه وجود دارد گفت: به هیچ وجه این مسئله را اعلام نمی کنیم.

کلخورانی همچنین در رابطه با جنس مخازن مورد استفاده در تهران اظهار داشت: در بعضی از نقاط که محدودیتها و مشکلاتی داریم از سطلهای فلزی استفاده می کنیم اما اگر اجباری نباشد ترجیحا به دلیل وزن کم، کارایی بالا و هزینه کم از همان سطلهای کمپوزیت (پلاستیکی) استفاده خواهیم کرد.