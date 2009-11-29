تغییرات مداوم جشنواره فیلم فجر به ضرر سینمای ایران است

امیر سمواتی درباره تغییرات شیوه برگزاری جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: اگر مقایسه‌ای بین جشنواره‌های خارجی و جشنواره فجر داشته باشیم، می‌بینیم همیشه بخش‌هایی به جشنواره‌های خارجی مثل کن و ونیز اضافه می‌شود، ولی این تغییرات ربطی به بخش اصلی جشنواره ندارد. برعکس جشنواره فیلم فجر که هر سال با توجه به سلیقه مدیران در بخش اصلی آن تغییرات بسیاری به وجود می‌آید، بخش اصلی هر جشنواره باید مشخص و تغییرناپذیر باشد.

وی در ادامه افزود: این مسئله به ناهماهنگی بین مدیران بازمی‌گردد. البته امیدواریم با حضور مهدی مسعودشاهی به عنوان دبیر این دوره، جشنواره ‌با هماهنگی و مدیریت بهتر نسبت به دوره‌های گذشته برگزار شود، چون ایشان نسبت به مدیران پیشین اشراف بیشتری نسبت به جشنواره دارند.

این سینماگر ادامه داد: به نظر من باید اساسنامه‌ای وجود داشته باشد و وظیفه تصمیم‌گیری بخش‌های مختلف جشنواره بر عهده شورا یا هیئتی منتخب گذاشته شود. جدا شدن بخش بین‌الملل از بخش سینمای ایران درست نبود، چون علاوه بر هنرمندان مخاطبان را نیز سردرگم می‌کرد. یا جوایز متعدد که از طرف نهادها و ارگان‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود مناسب بخش‌ اصلی نیست. به نظر می‌رسد این بخش‌ها بیشتر برای جلوه‌گری ارگان‌های مختلف طراحی می‌شود و ربطی به تقدیر از هنرمندان ندارد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "نفس عمیق" گفت: بخش‌هایی مثل دو هفته با کارگردانان در جشنواره‌های معتبری مثل کن وجود دارد که از طرف فدراسیون جهانی منتقدان برگزار می‌شود و ربطی به بخش اصلی جشنواره کن ندارد و استقبال زیادی هم از آن می‌شود. به نظر من اینگونه تغییرات ارزش جشنواره را پائین می‌آورد.

سمواتی خاطرنشان کرد: مثلا در زمان مدیریت محمدمهدی عسگر‌پور سیاستی در پیش گرفته شد مبنی بر اینکه جوایز سینمایی کمتر شود و بعد در مدیریت جدید دوباره این جوایز به جشنواره اضافه شد. اگر قرار است سیمرغ بلورینی به بهترین صداگذار و میکس فیلم داده شود چرا انجمن صدابرداران این بخش را برگزار نکند. اینگونه جوایز باید در بخش‌های جنبی جشنواره به هنرمندان اهدا شود.

وی با اشاره به حضور سینماگران در جشنواره امسال گفت: به نظر من یک هنرمند با اثری که خلق می‌کند می‌تواند حرف دلش را بزند. با قهر کردن از جشنواره و حضور پیدا نکردن در آن نمی‌توان چیزی را ثابت کرد. فیلمی مثل "نفس عمیق" در زمان خودش 9 ماه توقیف شد و اجازه اکران نداشت. اما من مقاومت کردم تا اینکه امروز این فیلم یکی از آثار معتبر شده است.

سمواتی در پایان گفت: حوزه معاونت سینمایی باید بین سینماگران و مسئولان آشتی برقرار کند و هنرمندان را باید به کار کردن تشویق کرد. هر جشنواره در سراسر جهان باید با بها دادن به هنرمندان و تقدیر از آنها تفکری را ایجاد کند که باعث خلق آثار ماندگار شود، هنگامی که سیاست جشنواره هر سال عوض شود این تفکر نیز از بین می‌رود.