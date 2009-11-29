نویسندگان و شاعران ایرانی تا 10 دی ماه فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات لایون لونژ مؤسسه‌ انتشاراتی انگلیسی مستقلی است که به نشر آثار خلاقه (داستان کوتاه، مقاله، شعر) می پردازد. این انتشارات قصد دارد در سال ۲۰۱۰ آنتولوژی دوم خود را که به داستانهای کوتاه جهان اختصاص دارد منتشر کند.

آنتولوژی اول در سال ۲۰۰۹ منتشر شد و به آثارخلاقه نویسندگان اروپایی اختصاص داشت. از برخی از نویسندگانی که آثارشان در این مجموعه منتشر شد قبلاً اثری منتشر نشده بود و نشر اثرشان در این آنتولوژی فرصتی به آنها داد تا آثار دیگر خود را به ناشران معرفی کنند.

این انتشارات در نظر دارد در سال 2010 مجموعه‌ای از شعرها و داستانهای کوتاه نویسندگان و شاعران را از سطح جهان جمع‌آوری و داوری کند و سپس آثار انتخابی را در قالب کتاب منتشر کند.

این انتشارات حق التالیفی برای آثار منتشر شده در نظر نگرفته است اما انتشار داستانهای کوتاه ایرانی در کنار نویسندگان جهانی فرصتی ایجاد می‌کند تا ادبیات معاصر ایران به خوانندگان غربی معرفی شود. البته حق نشر آثار همچنان متعلق به نویسندگان می‌ماند و در صورت تمایل می توانند اثر خود را در مجموعه های دیگر منتشر کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار برای ناشر ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۹ مصادف با پنجشنبه 10 دی ماه سال جاری است. سپس آثار مورد داوری قرار می گیرد و با نویسندگان آثار راه یافته به مرحله نهایی برای عقد قرارداد تماس گرفته می شود.

نویسندگان ایرانی می توانند در تاریخ مشخص شده ترجمه آثار خود به انگلیسی را به نشانی submissions@thelionlounge.com بفرستند. داستانها و شعرها در صورت پذیرش قبل از انتشار ویرایش خواهند شد.

نویسندگان و شاعران لازم است حداکثر سه داستان کوتاه هر کدام کمتر از ۲۵۰۰ واژه، حداکثر ۵ شعر که جمعاً بیشتر از پنج صفحه نباشد را به انگلیسی ارسال کنند.