توانمندیهای رشت برای سرمایه گذاری هنوز مشخص نیست

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پراکندگی مسئله سرمایه گذاری در رشت، افزود: در حال حاضر این مقوله متولی خاصی ندارد، یکبار شورا وارد عرصه شده و بار دیگر شهرداری مسئولیت آن را به عهده می گیرد.

وی همچنین یادآورشد: دفتر سرمایه گذاری با هدف سوق دادن کلیه امورات مربوط به سرمایه گذاری تأسیس شده از اینرو باید فعالیتها و برنامه ها را در قالب این مجموعه تعریف کرد.

این عضو شورا عدم تعریف بسته های سرمایه گذاری را از نقاط ضعف شهر رشت عنوان کرد و افزود: هنگامی که سرمایه گذاران وارد رشت می شوند زمینه های سرمایه گذاری تعیین نشده ازاینرو نمی توان میان آنها رقابت ایجاد کرد.

وی در ادامه با انتقاد از روند کند پیشرفت برخی پروژههای عمرانی شهر رشت، خاطر نشان کرد: عملکرد پروژه ها در آغازمعمولا مناسب است اما ادامه کار، پیگیری و نظارت دقیقتری را می طلبد.

قاسمی همچنین بر لزوم بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد در حوزه بازرسی شهرداری تأکید کرد و افزود: بازرسی و نظارت بر بخشهای مختلف شهرداری از طریق نیروهای با تخصصهای مرتبط می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این حیطه باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه و تأثیرگذار اداره بازرسی، گفت: کنترل سه هزار نیروی شهرداری ساز و کار خاصی می طلبد.

عضو شورای رشت افزود: برخورد با متخلفان ساختمانی و جلوگیری ازساخت و ساز بی رویه نیز از وظایف بسیار مهم این واحد است که در روند توسعه شهر نقش بسیار مهمی دارد.

وی عدم بهره گیری از ناظران متعهد را یکی از مشکلات بزرگ شهرداری طی سالهای گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: در بسیاری از موارد عملکرد این افراد نیز نیازمند نظارت است.

قاسمی با اعلام اینکه کنترل شهرداری نیازمند تشکیلاتی قوی است، یاد آورشد: در مباحث اداری و نظارتی، تشویق و تنبیه باید توأم با یکدیگر مطرح شود.