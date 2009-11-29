16 میلیون دلار کالای صنعتی از گیلان صادر شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کالاها از محصولات تولیدی صنعتی کارخانجات استان بوده که به صورت مستقیم توسط تولید کنندگان صادر شده است.

وی عنوان کرد: عمده کالاهای صادر شده شامل محصولات نساجی، صنایع غذایی، سیمان، کاشی، محصولات دارویی و شیمیایی بوده و بیشترین میزان صادرات مربوط به سیمان با بیش از 3.5 میلیون دلار، انواع بستنی با حدود 2.5 میلیون دلار و کیسه های پلی پروپیلن با بیش از 1.5 میلیون دلار بوده است.

رئیس صنایع و معادن گیلان با اعلام اینکه با توجه به صادرات مستقیم کالاهای صنعتی در سال گذشته که حدود 30 میلیون دلار بوده است، اظهار امید واری کرد: طی سالجاری میزان صادرات تولیدات صنعتی استان افزایش یابد.

وی گفت: آمارهای مربوط به صادرات که توسط سازمان صنایع و معادن ارائه می شود مربوط به صادرات مستقیم کالاها توسط تولید کنند گان است و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد کالاهای تولیدی با واسطه و از طریق تجار خریداری و صادر می شود، میزان صادرات واقعی تولید صنعتی استان بیش از این مقداراست.

اصغریان همچنین از وجود بیش از 35 واحد عمده صادراتی در استان خبر داد و یاد آورشد: این واحدهای صنعتی محصولات خود را به صورت مستقیم به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، قفقاز، روسیه، آلمان، ایتالیا، کانادا، عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی صادر می کنند.