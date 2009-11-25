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۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

30سال با بسیج -7:

امیری: ماموریت خاص نمی‌توان برای بسیج تعریف کرد

امیری: ماموریت خاص نمی‌توان برای بسیج تعریف کرد

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بسیج در طول این سالها ثابت کرده که می تواند از انقلاب صیانت کند، گفت: بسیج هر جا که لازم باشد وارد میدان می شود به همین علت نمی توان ماموریت خاصی را برای این نیرو تعریف کرد.

غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که روند فعالیت بسیج در کدام حوزه موثرتر بوده و ورود این نیرو به کدام حوزه ضروری تر است، اظهار داشت: این جمله حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند "کاش من هم یک بسیجی بودم" جایگاه بسیج را تعریف می کند.

وی با بیان اینکه بسیج تا کنون توانسته از انقلاب صیانت کند و در مواقع حساس وارد میدان شود، افزود: بسیج هر جا لازم باشد وارد می شود به همین دلیل نمی توان ماموریت خاصی را برای این نیرو تعریف کرد.

امیری همچنین با تاکید بر اینکه وظیفه بسیج صیانت از کل نظام است، ادامه داد: گاهی مسائل فرهنگی و گاه سایر مسائل در اولویت فعالیتهای بسیج قرار می گیرد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه عملکرد بسیج در حال حاضر به چه میزان با اندیشه امام راحل مطابقت دارد، گفت: به عقیده بنده بسیج در حوادث پس از انتخابات نقش مهمی را ایفاء کرد و ماموریت خود را به خوبی انجام داد، اما بسیج باید مطابق با فرمایشات امام راحل با تدبیر بیشتری فعالیتهای خود را دنبال کند.

وی با بیان اینکه بسیج اکنون هم در دل مردم جای دارد، تصریح کرد: بسیج باید تلاش کند تا بیش از پیش در دل مردم جای باز کند.

امیری همچنین در پاسخ به این سئوال که ورود بسیج به عرصه جنگ نرم را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: بسیج باید با هدایت و مدیریت حتما به عرصه جنگ نرم وارد شود.

کد مطلب 990402

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