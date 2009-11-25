6661جلد کتاب به مدارس کرمان اهداء شده است

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای تجهیز کتابخانه های مدارس استان کرمان بخصوص در زمینه کتابهای دینی شش هزار و 661 جلد کتاب در اختیار 73 مدرسه در کرمان گذاشته شده است.
وی همچنین با اشاره تصویب ساخت 300 نمازخانه در مدارس کرمان گفت: 93 نمازخانه از محل بودجه استانی در حال ساخت است و هم اکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بابقی این نمازخانه ها نیز توسط بخش خصوصی در حال پیگیری می باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان افزود: در راستای اعزام مبلغان در سال جاری به مدارس استان نیز 554 روحانی اعزام شده است که این امر تا پایان سال جاری ادامه می یاید.
وی در خصوص تامین ائمه جمعه مدارس تاکنون 4 هزار و 500 مدرسه تحت پوشش قرار گرفته است.
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