ملت خواستار عملکرد فراجناحی و تخصصی مجلس است

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در آستانه روز مجلس گفت: ملت فراجناحی هستند و انتظار عملکرد فراجناحی و تخصصی از مجلس دارند ، بهتر است که نمایندگان توجه به وظایف خود به خصوص نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای درست قانون مصوب مجلس را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد : اگر غیر از این باشد نمایندگان هم به ملت ظلم رواداشته و هم به نظام خیانت کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارزیابی از عملکرد مجلس هشتم در یک سال و نیم که از آغاز آن می گذرد، اظهارداشت: این مجلس با بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و عدم رای اعتماد به دو تن از آنان از جمله وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی که از میان خود نمایندگان هم بود، نشان داد که کار کارشناسی را به کار سیاسی ترجیح می دهد.

وی افزود: مجلس بیشترین تعامل را در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها با دولت داشت. رئیس جمهور هم آنقدر با مجلس احساس یکپارچگی دارد که بدون اطلاع نمایندگان به مجلس می آید و با آنان گفتگو می کند.

نماینده آمل در مجلس ابراز عقیده کرد در این دوره مجلس با حضور علی لاریجانی شان نمایندگی نسبت به دوره های قبل ارتقا یافته و درواقع این دوره دوره شکوفایی کار مجلس است.

وی در تکمیل اظهارات خود توضیح داد: رئیس مجلس بارها و بارها برای حل مسائل کوچک و بزرگ به همراه نمایندگان با وزیران جلسه تشکیل داده و هیچ نماینده ای نمی تواند منکر این شود. رئیس مجلس هشتم بر بعد نظارتی مجلس بسیار توجه دارد و در این راه نیز به نمایندگان کمک می کند تا هرچه بهتر از ابزارهای نظارتی خود بهره گیرند.

یوسفیان ملا همچنین به تاکید لاریجانی بر فراجناحی عمل کردن مجلس اشاره کرد و گفت : این تفکر آقای لاریجانی بر واقعیت استوار است زیرا مجلس خانه ملت است و ملت یک جریان سیاسی نیست. شاید بخش جزیی از ملت به جریانات سیاسی گرایش داشته باشند اما یک ملت یک جریان نیست و مجلس نماینده ملت است.