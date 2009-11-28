270 مداح در استان مرکزی آموزش های مداحی می بینند

حجت الااسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال گذشته در قالب شش دوره آموزشی به 226 مداح آموزش های مداحی ارائه شده است که از این تعداد 206 نفر موفق به دریافت گواهینامه شده اند.

وی عنوان کرد: در سال جاری با همکاری کانون مداحان استان یکصد نفر در شهرستان اراک و 170 نفر نیز در هشت شهر دیگر استان مرکزی آموزشهای مداحی دریافت می کنند که این آموزشها تا یک ماه آینده در قالب 10 دوره آموزشی ادامه خواهد یافت که این تعداد در مقایسه با تعداد آموزش دیدگان سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

سرلکیان با اشاره به اهمیت ارائه آموزش به مداحان اظهار داشت: مداحان در ترویج فرهنگ اسلامی اساسی و حیاتی است و مداحان نباید اجازه دهند خرافات در جامعه گسترش یابد.

وی افزود: اخلاص مهمترین ساز و کار مداحی است که مداحان اهل بیت (ع) باید به آن مجهز باشند چرا که مداحی با اخلاص و صفای درونی تاثیر بالایی بر مردم دارد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه دشمن می کوشد در جنگ نرم اهداف و برنامه های خود را در قالب های مختلف اجرایی کند، خاطرنشان کرد: مداحان به عنوان حاملان فرهنگی و دینی باید آگاهی های خود را در زمینه های معارف دینی و سیره اهل بیت افزایش دهند و با بصیرت خود از هرگونه بدعت گذاری در مداحیها و اشعار جلوگیری کنند که در این راستا بهره گیری از تجارب پیشکسوتان این عرصه ضروری است.

سرلکیان با بیان اینکه مداحان از ارزش بالایی در جامعه امروز برخوردارند، تاکید کرد: مداحان حافظ ارزشهای اسلامی و دینی هستند و به این دلیل آنان در میان جوانان و نوجوانان از اقبال بالایی برخوردارند که با درک این موضوع باید نهضت عاشورا و حماسه آفرینیهای دفاع مقدس را به یکدیگر پیوند داده و زمینه را برای تدوام راه عاشورا فراهم کنند.

وی مداحی را هنر بیان فضائل و حقایق وجودی اهلبیت (ع) دانست و گفت: مداحان باید در عملکرد خود بیانگر عظمت شخصیت والای خاندان عصمت و طهارت باشند و به گونه ای عمل کنند که خرافات موجود در این عرصه از میان برود تا حقیقت ناب برای مردم نمود بیشتری یابد.