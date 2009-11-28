شربت تریاک در مشهد توزیع می شود

دکتر علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: توزیع شربت تریاک یک طرح کشوری است و که بلافاصله پس از ابلاغ رسمی وزارت بهداشت و درمان در تمام کشور و از جمله مشهد اجرایی می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: این طرح به صورت آزمایشی در تهران اجرا شده که با توجه به نتایج مثبت این نمونه آزمایش، تصمیمات کارشناسی برای انجام در کل کشور مورد برسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در مشهد ظرفیت ایجاد درماندگاه های مرتبط با این طرح وجود دارد افزود: بی تردید بیماران مبتلا به تریاک در مشهد نیازمند این شربت خواهند بود.

شکری این طرح را مفید ارزیابی کرد و افزود: با اجرای این سیاست در وزارتخانه این امیدواری وجود دارد که درصد بالایی از معتادان درمان شوند.

90 درصد معتادان کریستال مصرف می کنند

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی نیز با اشاره به آمادگی این سازمان برای ارائه هرگونه راهکاری در جهت کاهش اعتیاد افزود: اگرچه 90درصد مراجعان به مراکز ترک اعتیاد،کریستال مصرف می‌کنند اما ارائه شربت تریاک به معتادان سنتی مصرف کننده تریاک نیز راهکار مناسبی تعریف می‌شود.

حسن حاجی پور خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از120مرکز ترک اعتیاد در استان موجود است که بسترمناسبی برای اجرای هرگونه راهکاری درجهت کاهش اعتیادمعرفی می‌شود. وی اذعان داشت:اگر چه تاکنون روش های mmt، سم زدایی،tc و مراکز اقامتی میان مدت روش های گوناگونی برای ترک اعتیاد به حساب می‌آید اما اجرا شدن طرح کشوری ارائه شربت تریاک به بیماران این حوزه نیز راهکار قابل توجهی به شمار می‌آید.