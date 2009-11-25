دانشگاه و صنعت هنوز تعامل خوبی با هم ندارند

خسرو قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این مطلب افزود: در همین راستا سیاست کلی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی تلاش در جهت مشارکت اعضای علمی در امر پژوهش و سوق دادن پژوهش های آنها به سمت نیاز استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه در گذشته به موضوع پژوهش توجه چندانی نشده است، اظهار داشت: امروزه پژوهش به رکن اساسی آموزش عالی کشور تبدیل شده و خوشبختانه در سایه کوششهای اعضای هیئت علمی دانشگاهها دستاوردهای خوبی در زمینه بومی سازی علوم انجام گرفته است.

قلیزاده با اشاره به اینکه هیچگاه نمی توان خود را بی نیاز از علوم دیگر ملل بدانیم، بیان داشت: افراط و پافشاری در بومی سازی می­تواند تا حدودی باعث پسرفت و واماندگی گردد، باید تلفیقی از این دو بکارگیری شود.

وی علوم انسانی را زمینه ای برای پیشرو بودن ایران اسلامی در جهان دانست واز همگام نبودن پژوهش های اعضای علمی دانشگاه های این استان با نیازهای ملی و استانی انتقاد کرد.

مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با بیان اینکه دانشگاهیان متاسفانه بیشتر وقت خود را صرف تدریس و پژوهشهای نظری می­کنند، اضافه کرد: مدیران صنعتی کشور نیز ترجیح می­دهند بجای رفع نیاز خود از طریق پژوهشهای دانشگاهی، به خرید تکنولوژی گرانقیمت خارجی بسنده کنند و همین امر باعث شده در رابطه میان دانشگاه و صنعت حلقه مفقوده وجود داشته باشد.

قلیزاده ادامه داد: دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی از این فرصت استفاده کرده و در جهت رایزنی با اربابان صنعت استان همچون سازمان صنایع و شهرک های صنعتی گام برمی دارد تا این مراکز از برنامه های دانشگاه در خصوص بومی سازی بسیاری از تکنولوژی صنعتی آگاه شوند.

وی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی را 118 نفر ذکر و تصریح کرد: متاسفانه با وجود تلاشهای این اعضای علمی بودجه پژوهشی این دانشگاه در مقایسه با سایر موسسات آموزشی استان در پایین ترین حد خود قرار دارد.

این مسئول با بیان اینکه امکانات پژوهشی این دانشگاه همچون کتابخانه، اینترنت و دسترسی به کتابخانه های مجازی بین المللی نیز اصلا قابل مقایسه با دانشگاه های بزرگ استان نیست، خاطر نشان کرد: اعضای هیئت علمی این دانشگاه با تلاش خود و با این امکانات اندک در مقایسه با مراکز و مؤسسات یاد شده، بیشترین بازده پژوهشی را داشته­اند و در همین راستا تاکنون چندین مقام برتر علمی کشوری را نیز کسب کرده­اند.

قلیزاده تعداد مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی این دانشگاه را در نشریات معتبر داخلی و خارجی در سال گذشته را 216 مقاله ذکر و تصریح کرد: امسال تاکنون نیز 72 مقاله در نشریات معتبر چاپ شده است و برای این پژوهش ها در حدود یک میلیارد و 681 میلیون و 444 هزار ریال هزینه شده است.

مدیر مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با بیان اینکه در سال گذشته 128 طرح پژوهشی و امسال نیز 54 طرح تاکنون به تصویب و اجرای رسیده است، خاطر نشان کرد: کلیه این طرحها در زمینه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی به اجرا در آمده است

قلیزاده میزان اعتبار پژوهشی این دانشگاه در سال جاری را دو میلیارد و 350 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته تنها یک درصد افزایش داشته است.

به گفته این مسئول اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی علاوه بر ارائه مقالات و طرحهای پژوهشی، یک اختراع به ثبت رسانده و 37 کتاب نیز منتشر کرده­اند.