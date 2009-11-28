نزدیک به 224 هزار متر چاه های نفت و گاز حفاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بر اساس اعلام اداره برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل شرکت ملی حفاری ایران، در این مدت، عملیات حفاری و تکمیل 93 حلقه چاه با موفقیت به اتمام رسید.

از این تعداد چاه 49 حلقه توسعه ای و توصیفی، 5 حلقه اکتشافی و 39 حلقه تعمیری بوده است. 62 حلقه از این چاه ها در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 14 حلقه در گستره فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی، 7 حلقه در محدوده شرکت نفت فلات قاره، پنج حلقه برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و 3 حلقه در قالب پروژه حفاری شد.

در مدت پیش گفته شرکت ملی حفاری ایران همچنین موفق به انجام چهار هزار و 347 مورد خدمات فنی و 662 مورد خدمات ویژه شد که از آن جمله می توان به 35 هزار و 76 متر حفاری جهت دارد و 870 متر مغزه گیری اشاره داشت.

در آبان ماه گذشته دو دستگاه حفاری خشکی 25 و 26 فتح پس از بازسازی کامل به ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران پیوست و دستگاه حفاری 31 فتح نیز برای آغاز عملیات میدانی بازسازی و تعمیر اساسی شده است.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که افزون بر 90 درصد حفاری چاه های نفت و گاز در 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور را برعهده دارد.

این شرکت در حالی در تدارک برپایی سی امین سالگرد تاسیس خود در اول دی ماه است که در جهت بومی کردن صنعت پیچیده حفاری در کشور گام های بلندی برداشته است.

شرکت ملی حفاری ایران در 30 سال فعالیت خود افزون بر افزایش شمار دستگاه های حفاری از 6 دستگاه دربدو تاسیس در سال 1358 به نزدیک 60 دستگاه در زمان حاضر در زمینه کاربست فناوری های نوین این صنعت و ساخت بیش از 13 هزار قطعه پر مصرف در داخل کشور موفقیت چشمگیری در کارنامه خود ثبت کرده است.

هم اکنون بالغ بر 16 هزار نیروی فنی و تخصصی در این شرکت به کار اشتغال دارند و نزدیک به 30 هزار نفر در کارگاه ها، مجتمع ها و واحدهای بزرگ صنعتی در استان های مختلف از جمله 200 کارگاه در شهرک های صنعتی استان خوزستان در زمینه تولید انبوه قطعات و تجهیزات حفاری فعالیت می کنند.