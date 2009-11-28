علیرضا حسینی مدیر سینماتک به خبرنگار مهر گفت: همزمان با افتتاحیه نمایشگاه آثار سهراب سپهری در موزه هنرهای معاصر تهران تعدادی از آثار ساخته شده درباره این شاعر برجسته کشور در دو نوبت صبح و بعد از ظهر سینماتک به نمایش درمیآید.
وی افزود: مستند روایی 50 دقیقهای "آبی کاشان" به کارگردانی رامین مشکینمقدم که درباره زندگی سپهری از تولد تا مرگ او همزمان با مراسم افتتاحیه و مستند "و من مسافرم" به کارگردانی لقمان خالدی سهشنبه بعد از ظهر همزمان با مراسم اختتامیه برای علاقمندان نمایش داده میشود.
حسینی در پایان گفت: فیلمهای "واهمههای حضور" محمد ضرغانی، "نار و نی" سعید ابراهیمیفر، "خانه دوست کجاست" عباس کیارستمی، "آب را گل نکنیم" بیژن زمانپیرا و "مهر سپهر" مهرداد خوشبخت از یکشنبه تا سهشنبه در سینماتک به نمایش درمیآیند.
نمایشگاه آثار سهراب سپهری روزهای دوشنبه 9 و سهشنبه 10 آذر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
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