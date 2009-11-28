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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

هفته فیلم سهراب در سینماتک برگزار می‌شود

هفته فیلم سهراب در سینماتک برگزار می‌شود

سینماتک موزه هنرهای معاصر همزمان با افتتاحیه نمایشگاه آثار سهراب سپهری فیلم‌های مستند درباره این شاعر را نمایش می‌دهد.

علیرضا حسینی مدیر سینماتک به خبرنگار مهر گفت: همزمان با افتتاحیه نمایشگاه آثار سهراب سپهری در موزه هنرهای معاصر تهران تعدادی از آثار ساخته شده درباره این شاعر برجسته کشور در دو نوبت صبح و بعد از ظهر سینماتک به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: مستند روایی 50 دقیقه‌ای "آبی کاشان" به کارگردانی رامین مشکین‌مقدم که درباره زندگی سپهری از تولد تا مرگ او همزمان با مراسم افتتاحیه و مستند "و من مسافرم" به کارگردانی لقمان خالدی سه‌شنبه بعد از ظهر همزمان با مراسم اختتامیه برای علاقمندان نمایش داده می‌شود.

حسینی در پایان گفت: فیلم‌های "واهمه‌های حضور" محمد ضرغانی، "نار و نی" سعید ابراهیمی‌فر، "خانه دوست کجاست" عباس کیارستمی، "آب را گل نکنیم" بیژن زمان‌پیرا و "مهر سپهر" مهرداد خوشبخت از یکشنبه تا سه‌شنبه در سینماتک به نمایش در‌می‌آ‌یند.

نمایشگاه آثار سهراب سپهری روزهای دوشنبه 9 و سه‌شنبه 10 آذر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌‌شود.

کد مطلب 990427

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