به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی مووی فون به مناسبت اکران موفق و رکوردشکنی فیلم آخرالزمانی "2012" و اکران قریب‌الوقوع یک فیلم آخرالزمانی دیگر به نام "جاده" دست به گزینش بهترین فیلم‌های تاریخ سینما با رویکرد پایان جهان زده است.

جک متیوز با اشاره به رونق دوباره تولید فیلم‌های آخرالزمانی در جهان و ظهور پرشمار فیلمنامه‌هایی درباره جنگ، بی‌آبی، قحطی، خاموش شدن خورشید و انجماد زمین به فیلم‌هایی که اوضاع جهان پس از آخرالزمان و سرنوشت بازماندگان بشر در این شرایط را بازتاب می‌دهند اشاره می‌کند و "سیاره میمون‌ها" محصول 1968 با بازی چارلتن هستن را بهترین فیلم این عرصه می‌داند.

این فیلم سال 2001 به کارگردانی تیم برتن بازسازی شد. فیلم‌های سینمایی "مکس دیوانه"، "نابودگر"، "در ساحل" و "12 میمون" در رده‌های دوم تا پنجم این فهرست قرار دارند. "من افسانه هستم" ساخته فرانسیس لارنس با بازی ویل اسمیت و "28 روز بعد" دنی بویل از دیگر فیلم‌های مهم حاضر در این فهرست هستند.