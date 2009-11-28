اشتغال 20 هزار نفر در 700 واحد تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد

مهدی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از اشتغال 20 هزار شاغل بیمه شده در واحدهای تولیدی شهرک اشتهارد کرج خبر داد و افزود: این درحالیست که برای اثبات اشتغال در این شهرک صنعتی با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

وی بحث تولید و اشتغال اقتصادی در بنگاه های کوچک را از جمله اولویت های مهم کشور عنوان کرد و گفت: تحقق این مهم از سوی دولت نیز با جدیت دنبال می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مشکلات قطع برق و هزینه های بالای گاز را ازجمله مشکلات این بخش صنعتی تولیدی بیان کرد و افزود: نبود شبکه زیرساخت های مخابراتی و آنتن دهی ضعیف از دیگر مشکلات موجود در این شهرک صنعتی است.

مدیر شهرک صنعتی اشتهارد کرج بررسی ریزگردش فعالیت های بخش صنعت در ارتباط با دستگاه های خدمات رسان را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: این اقدام موجب شناسایی فشار های کاری است و در برطرف شدن مشکلات تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: از جمله حمایت های دستگاه های خدمات رسان بازنگری در دوره های پرداخت قبوض هزینه های مصرفی مانند آب، برق، گاز می باشد.

توانا با تاکید بر ضرورت تقویت سرمایه گذاری و کارآفرینی افزود: در اجرای این امر باید از اتلاف منابع بخش خصوصی و دولتی جلوگیری شود و تحقق این مهم یک اولویت حیاتی است.

این مسئول با اشاره به تاثیر اشتغال بر فرهنگ افزود: تسهیل فرایند فرهنگ سازی و ایجاد اشتغال از وظایف و رسالت های مهم است که باید محقق شود.