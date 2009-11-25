حمید برهانی در گفتگو با مهر از اختصاص 400 میلیون یورو خط اعتباری جدید (600 میلیون دلار) به بانک توسعه صادرات ایران و 5 بانک خصوصی کشور برای ( اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده) به منظور کمک به بخش صادرات کشور خبرداد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه این اعتبار به بانکهای پاسارگاد، پارسیان، سرمایه، اقتصاد نوین و سامان پرداخت خواهد شد، افزود: رقم مذکور غیر از 500 میلیون دلار خط اعتباری است که بانک مرکزی به صورت ریفاینانس برای کمک به بخش صادرات کشور در اختیار بانکها قرار خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت رقم 500 میلیون دلار خط اعتباری روز یکشنبه هفته جاری تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش مهر، 250 میلیون دلار از 600 میلیون دلار خط اعتباری جدید در اختیار بانک توسعه صادرات که البته این رقم قابل افزایش است، قرار می گیرد و بقیه آن به 5 بانک خصوصی تعلق خواهد گرفت.

دولت تعیین کننده نرخ ارز

برهانی در پاسخ به این سئوال که بانک مرکزی برای رفع مشکلات صادرکنندگان ناشی از تفاوت نرخ دلار و یورو چه تدابیری اندیشیده است، گفت: کمیسیون اقتصادی دولت تعیین کننده نرخ ارز است.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز است و بانک مرکزی تنها نظارت بر بازار ارز را انجام می دهد.

بهمنی با اشاره به درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیز اظهارداشته است: نرخ تورم درون نرخ ارز است، ارز خود یک کالا و تابع عرضه و تقاضا است، یعنی بازار تعیین کننده قیمت ارز است؛ بنابراین لزومی به پائین نگه داشتن نرخ ارز نیست، زیرا برای این امر باید ذخایر کشور را مجانی وارد بازار کنیم و یا بالعکس آن به میزانی افزایش دهیم که به فروش نرود.

به گفته وی، بانک مرکزی بازار ارز، طلا و منابع ریالی را مدیریت می کند، زیرا یکی از وظایف بانک مرکزی همین است.