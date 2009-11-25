سازمان تجارت 80 درصد هزینه نمایشگاه ایران در بغداد را می پردازد

محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نخستین نمایشگاه جمهمری اسلامی ایران از شنبه 12 تا 16 دی ماه سال جاری در محل تالار نمایشگاهی در حد فاصل کوفه و نجف اشرف با حضور مسئولان و مقامات بلند پایه ایران و کشور عراق اففتاح برگزار می شود.

وی با اشاره به روابط گستره شهرهای مهم کشور عراق افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی و صنایع نجف اشرف با اتاقهای بازرگانی مشهد، اصفهان، اهواز و بعضی دیگر از اتاقها در ایران روابط خوبی برقرار کرده و این اتاق طی برگزاری همایش بین المللی توسعه و سرمایه گذاری همدان موضوع اتاق بازرگانی مشترک با همدان را پیگیری کرده است.

رئیس انجمن نمایشگاه های ایران در ادامه به سطح همکاری های فنی و مهندسی ایران در کشور عراق تصریح کرد: طرحهای بزرگی نظیر احداث و بازسازی بیمارستان امام علی(ع) در نجف اشرف و در منطقه حیدریه، مابین نجف اشرف و کربلا، ایستگاه تولید برق با ظرفیت 150 کیلو وات توسط شرکتهای ایرانی در حال انجام است که با تلفیق برخی شرکتهای عراقی و شرکتهای ایرانی، ساخت و بازسازی فرودگاه نجف اشرف نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان جایگاه این نمایشگاه در کشور عراق اظهار داشت: از دیگر نکات مثبت این نمایشگاه استقبال بسیار گسترده شرکتها در نمایشگاه سال گذشته بود که توسط اتاق مشترک برگزار شد و افتتاح فرودگاه نجف اشرف و انجام ماهانه بیش از 120 پرواز از شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران به بغداد و نجف اشرف است که در کنار علاقه و اعتماد مردم این کشور به کالاهای ساخت کشورمان فرصت بسیار مناسبی را ایجاد کرده است.

سیدی افزود: در 12 ماهه سال 1387 بیش از دو میلیارد و383 میلیون دلار کالای غیر نفتی از جمهوری اسلامی ایران به عراق ارسال که رشدی در حدود 80 در صد را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می دهد.

وی با اشاره به امکان سنجی برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: کشور عراق به بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته تبدیل شد و در این میان شهر مقدس نجف اشرف در جنوب بغداد که در نزدیکی رود دجله واقع شده است با جمعیت بسیارآن که همه شیعه و عرب زبان، بنا به اظهار نظر نایب رئیس اتاق بازرگانی نجف اشرف تعاملات اقتصادی ایران و عراق چشمگیر بوده است و تجار دو طرف به ویژه در نجف اشرف روابط بسیار خوبی را برقرار کرده اند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی با بیان اینکه در این نمایشگاه تجهیزات نمایشگاهی متناسب با زمینه فعالیت به ازاء هر متر مربع غرفه تا 20 کیلو گرم رایگان است، افزود: مشارکت کنندگان می توانند تنها تا 15 آذر ماه امسال برای حضور جدی در این نمایشگاه اقدام نمایند و مشمول دریافت تسهیلات نمایشگاهی سازمان توسعه تجارت ایران شوند.

نخستین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر مقدس نجف اشرف در محلی حدفاصل کوفه و نجف اشرف از 12 تا 16 دی ماه امسال برگزار می شود و ساعت بازدید از این نمایشگاه 10 صبح تا 17 اعلام شده است.