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۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

30 سال بسیج-8/

فرهنگی : بسیج در فتنه های اخیر با هوشیاری عمل کرد

فرهنگی : بسیج در فتنه های اخیر با هوشیاری عمل کرد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه بسیج تا کنون کارایی خود را نشان داده است گفت: هرکجا که احساس نیاز شده بسیج حضور یافته است.

محمد حسین فرهنگی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به روز پنجم آذر که به عنوان روز بسیج مستضعفان نام گذاری شده است بیان داشت: بسیج در اوایل انقلاب برقراری امنیت را به خوبی انجام داد و بعد از آن نیز در دفاع مقدس و در عرصه نظامی به خوبی از کشور دفاع کرده و در دوران سازندگی نیز حضوری جدی داشته است.

نماینده تبریز ادامه داد: در اقدامات بهداشتی نیز همه به یاد داریم که بسیج در ریشه کنی فلج اطفال کار عظیمی را انجام داد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تاکید کرد: در دوران کنونی نیز بسیج در مقابله با فتنه ها با هوشیاری عمل کرد.

فرهنگی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از جنبش های ملی گذرا بودند امام بسیج را شکل داد و با این تفاوت که بسیج نهادینه و ماندگار بود.

 

کد مطلب 990465

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