به گزارش خبرنگار مهر ، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد.

بنا براین گزارش دستور کار مجلس در این هفته به این شرح است :

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور.

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1/6/88 به تصویب رسید.)

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 14/7/88 به تصویب رسید.)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریزم.

- گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات.

- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصدی در مورد لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری افغانستان.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر.

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی (تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 18/7/88 اعلام گردید.)

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوردر مورد لایحه مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران.

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور هفته جاری قرار دارد.