اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، "یانگ" رئیس اتحادیه رالیهای استقامتی (سخت و طولانی) است که به ایران سفر کرده است. سفر وی به ایران در این راستا صورت گرفته است که بخشی از رالی پکن پاریس (معروفترین رالی خودروهای کلاسیک) در مهرماه از ایران عبور میکند. قرار است با حضور "یانگ" جلسه هماهنگی و مسیریابی با مسئولان برگزاکننده رالی برگزار شود.
کوهپیمایی بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاههای سراسر کشور
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج کوهپیمایی بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاههای سراسر کشور به طور همزمان روز جمعه (6 آذرماه) در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم با حضور 1500 نفر از دانشجویان خواهر در ارتفاعات ولنجک برگزار میشود.
برترینهای روز دوم مسابقات کریکت قهرمانی بانوان ایران معرفی شدند
سومین دوره مسابقات کریکت قهرمانی بانوان ایران با پیروزی تیمهای خراسان رضوی و کرمان در روز دوم بازیها همراه بود. در این روز از مسابقات نسیمه رهشتایی از خراسان رضوی به عنوان بازیکن برتر شناخته شد. پریسا افضلی هم بهترین بازیکن دیدار تیم کرمان مقابل زاهدان بود.
ملیپوشان بوکس ایران در مسابقات ستارگان جهان شرکت میکنند
محمد ستارپور در وزن 75 کیلوگرم و علی مظاهری در وزن 91 کیلوگرم دو ملیپوش بوکس ایران هستند که در مسابقات ستارگان جهان شرکت میکنند. این پیکارها 16 آذرماه در آذربایجان آغاز میشود.
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