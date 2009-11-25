اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، "یانگ" رئیس اتحادیه رالی‎های استقامتی (سخت و طولانی) است که به ایران سفر کرده است. سفر وی به ایران در این راستا صورت گرفته است که بخشی از رالی پکن پاریس (معروفترین رالی خودروهای کلاسیک) در مهرماه از ایران عبور می‎کند. قرار است با حضور "یانگ" جلسه هماهنگی و مسیریابی با مسئولان برگزاکننده رالی برگزار شود.

کوهپیمایی بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‎های سراسر کشور

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج کوهپیمایی بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‎های سراسر کشور به طور همزمان روز جمعه (6 آذرماه) در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم با حضور 1500 نفر از دانشجویان خواهر در ارتفاعات ولنجک برگزار می‎شود.

برترین‎های روز دوم مسابقات کریکت قهرمانی بانوان ایران معرفی شدند

سومین دوره مسابقات کریکت قهرمانی بانوان ایران با پیروزی تیم‎های خراسان رضوی و کرمان در روز دوم بازی‎ها همراه بود. در این روز از مسابقات نسیمه رهشتایی از خراسان رضوی به عنوان بازیکن برتر شناخته شد. پریسا افضلی هم بهترین بازیکن دیدار تیم کرمان مقابل زاهدان بود.

ملی‎پوشان بوکس ایران در مسابقات ستارگان جهان شرکت می‎کنند

محمد ستارپور در وزن 75 کیلوگرم و علی مظاهری در وزن 91 کیلوگرم دو ملی‎پوش بوکس ایران هستند که در مسابقات ستارگان جهان شرکت می‎کنند. این پیکارها 16 آذرماه در آذربایجان آغاز می‏شود.