به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فلایشر که نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند خود را رضایتبخش میداند، از ابراز تمایل استودیو سونی تهیهکننده فیلم نسبت به ساخت دومین قسمت فیلم در آینده نزدیک خبر داد. "سرزمین زامبیها" تاکنون 75 میلیون دلار فروش داشته است.
فلایشر اعلام کرده تمایل دارد قسمت دوم "سرزمین زامبیها" را به شیوه سهبعدی بسازد و وودی هارلسن، جسی آیزنبرگ، ابیگیل برسلین و اما استون بازیگران قسمت اول، برای حضور در قسمت دوم ابراز علاقه کردهاند. فلایشر اعلام کرده در صورت به توافق رسیدن با سونی سال 2010 این فیلم را خواهد ساخت.
نظر شما