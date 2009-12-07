اجرای سند تحول بنیادین نیاز به ثبات مدیریتی دارد

محمود فرشیدی در گفتگوی تشریحی با خبرنگار مهر در مورد تبعات فقدان ثبات مدیران بر طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش که در آستانه اجرا است، افزود: تدوین طرح تحول بنیادین تبیین فلسفه تعلیم و تربیت را بر اساس معارف اسلامی و تربیت رسمی مجزا از نگاه های اعتقادی آغاز کردیم که این سند توسط مسئولان این وزارتخانه ابتدای سال 1384 تدوین شد اما هنوز نسخه اولیه آن کامل نشده است.

مدیرمسئول نشریه زمزمه ادامه داد: جدا از ثبات مدیریت در اجرا، تدوین سند نیز نیاز به ثبات مدیریت دارد. در زمان وزارت بنده ستاد تحول بنیادین را تشکیل دادیم و با همان نگاه، فلسفه سند تعلیم و تربیت از نگاه اسلام برای اولین بار تهیه شد.

در آموزش و پرورش خیلی جابه جایی صورت گرفت و موجب به هم ریختگی شد در حالی که باید تغییرات بر اساس فلسفه و هدف باشد وزیر اسبق آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم ادامه داد: تلاش می کردیم افق و چشم انداز کار را محکم تبیین کنیم که همه آیندگان همین راه را ادامه دهند. اما با تغییرات و تحولاتی که صورت گرفت مجموعه ای از موضوعات روز بر این ستاد تحمیل شد این در حالی بود که باید ستاد تحول بنیادین به دور از فضای روزمره و کار اجرایی و به شکل مجرد فعالیت می کرد.

اگرچه تدوین سند تحول بنیادین در دولت نهم آغاز شد اما تغییر پی در پی وزرا موجب تاخیرهای زیادی در تدوین این سند شده که قطعا در اجرای آن نیز تاثیر خواهد داشت.

فرشیدی ادامه داد: پس از آن قرار شد طبق فلسفه، التزامات و ضروریاتی را مشخص کرده و براساس آن نظام تعلیم و تربیت را تالیف کنیم و بعد ساختار آموزش و پرورش را به عنوان آخرین مرحله مشخص کنیم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه وزیران در بسیاری از مواقع بدون اینکه هدف و فلسفه مشخص شده باشد به ترکیب ساختار دست می زنند، انتقاد کرد: تعدد جابجایی مدیران در حوزه مدیریت ستادی وزارتخانه آموزش و پرورش موجب به هم ریختگیهای فراوانی در این وزارتخانه شد. این امر در حالی رخ می داد که باید تغییرات بر اساس فلسفه و هدف باشد.

تمام آموزش و پرورش در اختیار یک معاون

مدیر مسئول نشریه زمزمه نتیجه این آشفتگی را اول در معاونت پرورشی که فعالیت خاصی در آن نشد، عنوان کرد و گفت: تمام حوزه آموزشی از پیش دبستانی تا متوسطه و فنی و حرفه ای همه در مجموعه یک معاونت قرار گرفت در حالیکه پیش از این یک معاونت آموزش عمومی و یک آموزش متوسطه داشتیم اما با روش جدید تمام آموزش و پرورش در اختیار یک معاون قرار گرفت که آن معاون هم استاندار سمنان شد و رفت.

علیرضا علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش در ابتدای وزارت خود به منظور کوچک سازی وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش عمومی که دوره دبستان و راهنمایی را پوشش می داد با معاونت آموزش متوسطه ادغام کرد و سرپرستی آن را به عباس رهی مدیرکل حراست آموزش و پرورش که پیش از آن در قوه قضائیه مشغول بوده و هیچ سمت آموزشی نداشت سپرد که البته رهی نیز در آستانه دولت دهم به عنوان استاندار سمنان این معاونت بزرگ و اساسی را ترک کرد.

هم اکنون معاونت آموزشی بدون مدیریت و با حضور سرپرست که وی نیز قبل از آن مدیرکل امور زیست محیطی معاونت پرورشی بوده اداره می شود.

فرشیدی از سخنان خود نتیجه گیری کرد که اگر ثبات مدیریت وجود نداشته باشد، هرکسی یک فکر و یک برنامه را طراحی و اجرا می کند و نفر بعدی نیز دوباره با یک برنامه جدید روی کار می آید.

اجرای نظام جدید متوسطه بدون پشتوانه فکری

وزیر اسبق آموزش و پرورش به نظام جدید متوسطه نیز که پس از صرف انرژی و وقت فراوان از سوی کارشناسان طراحی شد، اشاره کرد و گفت: پس از عملیاتی شدن این طرح، متوجه شدند که پنجره های باز دارد و از نظر تربیتی از نظام قدیم خیلی بدتر است و دانش آموز دو ساعت در یک مدرسه، دو ساعت بیکار در پارک و دو ساعت در مدرسه دیگر بود و هماهنگی بین

یک وزیر نمی تواند سرنوشت میلیونها دانش آموز را با یک برنامه تغییر دهد بعد هم متوجه شود که طرحش اشتباه بوده است بلکه باید براساس اصول و ضرورت، تغییر صورت گیرد وزیر اسبق آموزش و پرورش

خانه و مدرسه در کنترل رفت و آمد دانش آموز از بین رفت.

فرشیدی ادامه داد: تا اینکه وزیر بعدی این نظام را رفو کرد اما مرکز پژوهشهای مجلس تحقیقی انجام داد که نشان می داد در نظام جدید، دانش آموزان از نظر علمی نسبت به نظام قدیم افت تحصیلی داشته اند. یک وزیر نمی تواند سرنوشت میلیونها دانش آموز را تغییر دهد بعد هم متوجه شود که اشتباه کرده است بلکه باید براساس اصول و ضرورت، تغییر صورت گیرد.

هشتمین وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال آموزش و پرورش ما باید برنامه محور با مدیریتی با ثبات باشد تا بتوانیم به اهداف آموزشی خود در افق 1404 برسیم.