اولین بیمه تعاونی در پیچ و خم بوروکراسی

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت تشکیل اولین شرکت بیمه تعاونی سهامی عام، گفت: خوشبختانه شرکتی که قرار است بر اساس قانون اصل 44 و همچنین در قالب تعاونی سهامی عام تشکیل شود، دارای پیشرفت خوب و قابل قبولی است.

معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون یکی از بخش های مهم کار را هماهنگی با بیمه مرکزی از نظر تطبیق شرایط تاسیس با قوانین موجود بیمه ای کشور اعلام و اظهار داشت: مواردی که نیاز به کارشناسی دارد را باید با بیمه مرکزی به جمع بندی برسیم تا از این طریق این نوع از شرکتها توسط بیمه مرکزی پذیرفته شده و مورد تایید قرار گیرند.

تایید بورس یک خوان از تشکیل بیمه تعاونی

غریب رضا در ادامه یکی دیگر از الزامات قانونی در زمان تشکیل یک شرکت تعاونی سهامی عام بیمه را مطابقت با قوانین بورس و آمادگی پیدا کردن برای عرضه در بورس اعلام کرد و افزود: یک بخش از هزینه های این نوع از شرکتها از طریق پذیره نویسی در بورس تامین می شود که علاوه بر آن بخشی از سهام آن نیز باید در بورس عرضه شود.

وی خاطر نشان کرد: فراهم شدن شرایط حضور بیمه تعاونی در بورس با پذیره نویسی شکل خواهد گرفت که این مرحله از کار نیز باید با همکاری سازمان بورس به جمع بندی برسد.

ابهام از بیمه مرکزی، توجیه از وزارت تعاون

معاون وزیر تعاون ضمن اعلام این خبر که هم اکنون مذاکرات برای تاسیس اولین بیمه تعاونی سهامی عام با بیمه مرکزی ادامه دارد و جمع بندی نهایی انجام نشده است، گفت: مهم ترین موارد بیمه مرکزی در زمینه های کارشناسی روی نکاتی است که از نظر آن دستگاه ابهام دارند. البته وزارت تعاون نیز در حال توجیه ابهامات مطرح شده است.

به گفته غریب رضا غیر از اولین تقاضای راه اندازی بیمه تعاونی سهامی عام که مطرح و اساسنامه آن به بیمه مرکزی ارسال شده که آخرین اقدامات آن نیز تشریح شد، هنوز تقاضای جدید دیگری واصل نشده است.

بررسی هر تقاضای دیگر پس از تایید اولین بیمه

این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: بیزنس پلان (طرح توجیهی) اولین شرکت بیمه در قالب تعاونی که آماده شد دارای توجیه اقتصادی خوبی بوده است به نحوی که عده ای از این فرصت استفاده کرده و ایجاد یک شرکت دیگر را مطرح کردند تا در مراحل تاسیس قرار گیرد ولی چون کار این شرکت تمام نشده بود فعلا وارد آن نشدیم تا کار تقاضای اولین بیمه به جمع بندی برسد و پس از آن وارد بررسی تقاضاهای احتمالی دیگر می شویم.