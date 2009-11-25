به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترافیک کلانشهر تهران گفت: با توجه به جمعیت بالای کلانشهر تهران و میلیون‌ها سفر روزانه در این شهر، احداث تونل توحید یکی از اقدامات موثر و کارگشای شهرداری تهران بود که به عنوان رکورد در این زمینه محسوب می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به لطف خدا توفیقات مدیران شهرداری تهران در ابعاد مختلف بسیار زیاد بوده و باعث شده است که قالیباف به عنوان شهردار موفق شناخته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: احداث تونل توحید تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک منطقه غرب تهران خواهد داشت زیرا این منطقه جزو اولین گلوگاه‌های شهر تهران است و مشکلات زیادی را در مسیر تردد اتومبیل‌ها ایجاد می‌کرد.

محسنی همچنین تجهیز تونل به سیستمهای پیشرفته را از نیازهای اصلی تونلی با چنین وسعت خواند و گفت: تونل توحید از وسعت و مساحت بسیار بالایی برخوردار است و به تبع آن مدیران شهری با استفاده از سیستم هوشمند ایمنی تونل را تجهیز کرده‌اند.