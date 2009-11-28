محمد درمنش کارگردان "ماه‌وش" در ارتباط با شرایط اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم باید شرایط موجود و وضعیت اکران فیلم‌ها را در نظر گرفت و بعد درباره آن قضاوت کرد. نمی‌توانیم در این وضعیت به شرایط ایده آل فکر کنیم. متاسفانه کم لطفی معاون سابق سینمایی باعث شد که مدتی اکران "ماه‌وش" به عقب بیفتد.

وی افزود: بعد از اینکه پروانه نمایش این فیلم صادر شد آنها از پخش‌کننده درخواست کردند که "ماه‌وش" اکران عمومی نشود. مدیر پخش ما نیز حدود هشت ماه به خاطر این موضوع صبر کرد. جالب است آنها پروانه نمایش را صادر می‌کنند اما از طرف دیگر مانع از نمایش اثر می‌شوند.

درمنش در ادامه بیان کرد: معاون سینمایی سابق معتقد بود این فیلم به لحاظ مضمون مشکل دارد و اگر هم قرار است اکران شود باید در سه سالن و بی‌صدا این کار صورت گیرد. من بعد از رفتن ایشان از ارشاد متوجه این موضوع شدم. البته مدیر پخش نیز ناچار بود این موضوع را قبول کند.

وی با اشاره وضعیت نمایش این فیلم افزود: به همین دلیل ناچار شدیم "ماه‌وش" را در گروه سینمایی آزاد در چند سالن به صورت تک سانس نمایش دهیم. البته تقریبا از این شرایط راضی هستم. ما در چند نمایش خصوصی فیلم متوجه شدیم که خوشبختانه کار با مخاطب خود ارتباط خوبی برقرار می‌کند.

درمنش درباره اکران این فیلم در امریکا، گفت: در یکی از نمایش‌های خصوصی فیلم، چند ایرانی که مقیم امریکا بودند با "ماه‌وش" ارتباط خوبی برقرار کردند و معتقد بودند که این فیلم دغدغه افرادی را به تصویر می‌کشد که دور از ایران هستند به همین دلیل پیشنهاد کردند که حاضرند برای نمایش عمومی آن در امریکا اقدام کنند مقدمات این کار انجام شده است.

وی ادامه داد: اکران این فیلم از 30 آبان‌ماه آغاز شده است و به زودی سینماهای اریکه ایرانیان، موزه سینما، فرهنگ و کانون به تعداد سالن های نمایش ان اضافه خواهد شد. وقتی که فیلمنامه "ماه‌وش" شکل گرفت خیلی از دوستان و همکاران من نگران ساخت آن بودند و در زمان تولید نیز ما با حاشیه‌های فراوان روبرو بودیم.

درمنش افزود: ولی وقتی فیلم آماده شد همان دوستان با گرایش‌های مختلف سیاسی و مذهبی معتقد بودند که "ماه‌وش" کار نجیب و قابل دفاعی است. این موضوع حقیقتا برای من از بحث گیشه و مخاطب مهم تر بود ، من سینمای نجیبانه را دوست دارم.

وی درباره ایده اولیه این فیلم، گفت: دو فیلم قبلی من "دوشیزه" و "هیام" مضمون‌گرا بودند و بیشتر این فیلم‌ها را مخاطبان تلویزیون نگاه می‌کنند. اما باید برای مخاطبان سینما نگاهی فراتر داشته باشیم به همین دلیل تصمیم گرفتم به سمت کاری بروم که تعادل اولیه مخاطب را به هم می‌زند و او را درگیر درام می‌کند.

درمنش در ادامه بیان کرد: با توجه به همین موضوع فکر کردم برگشت زن بازیگری بعد از 30 سال دوری از سرزمین خود و روبرو شدن با شرایط و اتفاقات جدید می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. به همین دلیل قصه اولیه را نوشتم و بعد از آن محمد مهدی گمینی نگارش فیلمنامه را آغاز کرد که البته من خودم در کنار او بودم و بعد از شش ماه نسخه اصلی آماده شد.

وی خاطر نشان کرد: بیشتر مشکلات و حاشیه‌های این فیلم بعد از نگارش فیلمنامه آغاز شد. عده‌ای معتقد بودند که من می‌خواهم به صورت غیر متعارف حرکت کنم. به همین دلیل پروسه تولید این فیلم حجم زیادی از انرژی من را گرفت. اما همان دوستان حالا می‌گویند "ماه‌وش" هیچ شائبه‌ای در ارتباط با مسائل شرعی و عرفی ایجاد نمی‌کند.

این کارگردان سینما گفت: ما هنوز برای رویارویی با سینمای دیجیتال مقاومت می‌کنیم. در صورتی که در دنیا گرفتن فیلم به صورت 35 دیگر مهم نیست. چند سال قبل که من این کار را ساختم شرایط از حالا بدتر بود. ما در "ماه‌وش" صحنه‌هایی داریم که به صورت فلاش بک است و من نمی‌خواستم این سکانس‌ها به صورت تک رنگ گرفته شود و با فیلمبرداری به صورت HD سعی کردم کارهای گرافیکی روی آن انجام دهم و از نتیجه آن راضی هستم.

وی درباره انتخاب بازیگران "ماه‌وش" افزود: فیلمنامه برای هر بازیگر زنی جذاب بود. اما ما به بازیگری احتیاج داشتیم که بتوانیم چهره وی را پیر و جوان کنیم. به لحاظ گویش نیز دنبال بازیگری بودیم که اقتدار خاصی داشته باشد و همچنین به فضای سینمای قبل از انقلاب آشنا باشد. خوشبختانه خانم مقانلو تمام ویژگی‌ها را داشت و به عقیده من بازی بسیار خوبی را ارائه کرد. بقیه بازیگران هر کدام بازی متفاوتی داشتند. بازی‌ها و طراحی صحنه و لباس "ماه‌وش" کاملا قابل دفاع است.

درمنش در پایان به مخاطب خود توصیه کرد: مخاطبان این فیلم نباید با پیش‌داوری به دیدن آن بروند. امیدوارم قبل از اینکه به بحث طنز و حضور بازیگران چهره یا سوپراستار در فیلم فکر کنند، بدانند که به دیدن فیلمی می‌روند که بعد از پایان آن قطعا تا چند ساعت ذهنشان را درگیر خواهد کرد و یادگاری برای آنها خواهد ماند. این فیلم به صورت دهان به دهان توسط مخاطبان تبیلغ می‌شود.

"ماه‌وش" داستان زنی به نام مهوش است که ستاره سینمای قبل انقلاب بوده و پس از سال‌ها دوری از کشور به ایران بازمی‌گردد. نسرین مقانلو، هوشنگ توکلی، محمدرضا داود‌نژاد، مجید مشیری، محبوبه بیات، آرزو افشار و آزاده ریاضی در فیلم بازی کرده‌اند.

سایر عوامل "ماه‌وش" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داود امیری، صدابردار: محمد شیوندی، تدوینگر: محمد امامی، طراح گریم: مهری شیرازی، آهنگساز: سعید شبانی، مدیر صداگذاری: علیرضا حسینی، طراح صحنه و لباس: آذر شبانی، مدیر تولید: مصطفی الماسی، جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان و تهیه‌کننده: محمد درمنش.

"ماه‌وش" چهارمین ساخته درمنش پس از "دوشیزه"، "هیام"، "کاندیداتور" و فیلمی اجتماعی است که بر اساس فیلمنامه محمدمهدی گمینی جلوی دوربین رفته و محصول آیت فیلم است.