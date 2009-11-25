آمریکا 34 هزار نظامی به افغانستان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور با مشاوران خود در مورد اعزام 34 هزار نیروی دیگر به افغانستان به توافق رسیده است.

این مقام آمریکایی تاکید کرد که اگر چه این تصمیم هنوز قطعی نیست و امکان تغییر آن تا اعلام نهایی از سوی مبادی رسمی واشنگتن وجود دارد، اما موضوعی است که مورد اذعان بیشتر اطرافیان اوباما قرار دارد.

طبق اعلام کاخ سفید موضع رسمی "باراک اوباما" درباره راهبرد جدید آمریکا در افغانستان ظرف هفته آینده اعلام خواهد شد. در همین حال اوباما روز گذشته در دیدار با نخست وزیر هند از اعلام قریب الوقوع راهبرد دولتش در افغانستان خبر داد.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن در ماه مارس دستور اعزام 20 هزار نیروی دیگر به افغانستان را صادر کرده و اکنون در پاسخ به درخواست فرماندهان جنگ افغانستان قصد دارد دهها هزار نیروی دیگر به این کشور گسیل دارد.

برخی از سیاستمداران جنگ افغانستان را با جنگ عراق مقایسه می کنند و معتقدند که افزایش نیرو تنها یک راه حل نادرست است که امکان پیروزی در جنگ به هیچ وجه وجود ندارد. در عین حال مخالفت اوباما با درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" نیز می تواند به عنوان نشانه ای بر بی اعتنایی اوباما به اظهارات فرمانده ها تلقی شود.