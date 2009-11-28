"آرتمیس فاول و معمای زمان" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب ششمین کتاب از مجموعه پرطرفدار آرتمیس فاول است و توسط نشر افق به تازگی چاپ رسیده است.

اُ این‌کالفر تا به حال پنج رمان در مورد زندگی آرتمیس منتشر کرده است. البته خود آرتمیس ادعا می‌کند که کالفر به ماجراهای او زیادی شاخ و برگ داده است. با این همه زندگی‌نامه‌های کالفر بسیار پرفروش بوده و جایزه‌های زیادی برده‌اند. رمان‌های این مجموعه، در عین پیوستگی، هر یک اثری مستقل به شمار می‌روند.

در کتاب "آرتمیس فاول و معمای زمان" بالاخره آرتمیس با بزرگ‌ترین دشمنش روبه‌رو می‌شود: با خودش! آرتمیس فاول دیگر از پری‌های مسلح و ترول‌های آدم‌خوار و گابلین‌های آتش‌ساز خسته شده و می‌خواهد همه‌ کارهای خلافش را کنار بگذارد. ولی درست همین حالا مادرش سخت بیمار شده و او باید داروی مادرش را از چنگ یک تبهکار بیرون بیاورد.

این کتاب با فروش 10 میلیون نسخه در جهان، برنده 5 میلیون دلار و نامزد 3 جایزه بزرگ است و در حال حاضر به ایران آمده تا مخاطبان ایرانی نیز با جدیدترین داستان آرتمیس فاول همراه شوند.