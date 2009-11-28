هواداران استقلال خواستار حضور قلعه نویی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار این دو تیم در شرایطی عصر شنبه با شکست 3 بر 2 آبی پوشان به پایان رسید که هواداران استقلال بارها به قضاوت کادر داوری این بازی اعتراض کردند و حتی شعارهایی نیز علیه خداداد افشاریان و مسعود عنایت سردادند.

صمد مرفاوی سرمربی تیم فوتبال استقلال نیز که از عملکرد کادر داوری راضی نبود بارها به این قضاوت اعتراض کرد.

تعداد معدودی از هواداران استقلال در دقایق پایانی این دیدار شعارهایی علیه واعظ آشتیانی مدیرعامل این باشگاه سردادند. واعظ در عربستان بسر می برد.

امیرقلعه نویی سرمربی فصل پیش استقلال که با سپاهان در صدر جدول رده بندی قرار دارد، بارها از سوی هواداران این تیم مورد تشویق قرار گرفت. استقلالی ها خواستار بازگشت قلعه نویی به این تیم بودند.

در پایان این دیدار بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال بازم به اعتراض های خود نسبت به قضاوت این دیدار ادامه دادند.