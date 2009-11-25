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۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۳

علی سامره:

نتایج نیم فصل اول را جبران می کنیم

نتایج نیم فصل اول را جبران می کنیم

کرمان - خبرگزاری مهر: مهاجم مس کرمان با اشاره به آمادگی مطلوب بازیکنان مس کرمان گفت: مس در نیم فصل دوم متحول شده و تنها برای صعود در جدول لیگ و جبران نیم فصل اول به میدان می رود.

سامره در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: نتیجه گیری مس در نیم فصل اول در سایه حاشیه ها قرار داشت و باخت مقابل استیل آذین نیز تنها نتیجه این مشکلات بود.

وی با اشاره به توان بالای فنی بازیکنان مس کرمان گفت: مس کرمان اگر در شرایط واقعی فوتبال باشد هر تیمی را شکست خواهد داد.

وی افزود: در تعطیلات نیم فصل به خصوص در اردوی کیش مس تمرینات خوبی را پشت سرگذاشت و مسائل حاشیه ای تیم نیز بر طرف شده و از شروع نیم فصل چهره واقعی مس را خواهید دید.

مهاجم مس کرمان افزود: مس با چهره متحول شده مقابل ابومسلم به میدان می رود و تمام بازیکنان با همدلی و آمادگی فنی و روحی کامل در صدد جبران امتیازات از دست رفته نیم فصل اول هستند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات مس پشت سرگذاشته شده است و تنها به حمایت تماشاگران نیاز داریم گفت: مس فوتبال حقیقی خود را در نیم فصل دوم به نمایش می گذارد.

مصدومیتم بر طرف شده است

سامرده در ادامه در خصوص وضعیتش گفت: مصدومیتم کاملا برطرف شده است و هم اکنون در کنار سایر اعضای تیم درحال تمرین هستم.

وی گفت: دوران بدنسازی را پشت سرگذاشته ایم و کاملا برای همراهی تیم آماده هستم.

مهاجم مس کرمان خاطرنشان کرد: در صورت صلاح دید کادر فنی تیم تمام تلاشم را برای به ثمر رساندن گل برای مس کرمان بکار خواهم بست.

کد مطلب 990609

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