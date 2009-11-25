وزیر انرژی روسیه در راه تهران/ مراحل فنی نیروگاه بوشهر به زودی پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران با محمدرضا رئوف شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

سادوفنیکوف سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با محمدرضا رئوف شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه ضمن اشاره به اهمیت ایران و روسیه در منطقه و جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه، توسعه و تعمیق بیش از پیش همکاری های دو کشور و تبادل هیئت های مربوطه را خواستار و در همین راستا، برگزاری اجلاس قریب الوقوع کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران را فرصت مغتنمی برای گسترش روابط دو کشور برشمرد.

وی با اشاره به سفر هفته آینده اشماتکو وزیر انرژی روسیه به تهران جهت شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک، بر اراده روسیه جهت اجرای تعهدات فیمابین تاکید و تصریح کرد که به زودی مراحل فنی نیروگاه بوشهر به اتمام خواهد رسید.

سفیر روسیه با اشاره به حساسیت تحولات منطقه ای، بر ضرورت رایزنی و همکاری ایران و روسیه در این خصوص تاکید کرد.

شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امورخارجه نیز ضمن اشاره به زمینه ها و ظرفیت های موجود در روابط دو کشور، ضرورت بهره گیری از این ظرفیت ها را مورد تاکید قرار داد و در عین حال لزوم اجرای تعهدات قراردادهای منعقده را خواستار شد.

وی با اشاره به سیاست ها و مواضع غرب در منطقه و جایگاه منطقه ای و بین المللی روسیه تصریح کرد که حرکت روسیه در سایر سیاست های غرب، منافع آن کشور را تامین نخواهد کرد.

سفیر روسیه نیز تاکید کرد که هیچ تغییری در سیاست های روسیه در قبال ایران ایجاد نشده است.