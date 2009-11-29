جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی استان تهران به 70 درصد رسید

یوسفعلی درون پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: امید مسئولان استانداری این است که تمام اعتبارات سال 88 دستگاهها تا پایان سال جاری جذب شود.
وی تأکید کرد: قصد ما این است که ثابت کنیم مدیران دستگاههای اجرایی می توانند تا پایان سال، بیش از 90 درصد اعتبارات تملک دارایی شان را جذب کنند.
این مسئول استانی افزود: بر اساس اعتبارات مصوب استان، هزار و 995 میلیارد ریال باید جذب می شده که جزو تملک دارایی های استان و بودجه های عمرانی است.
وی خاطرنشان کرد: حدود هزار و 334 میلیارد ریال در هشت ماه اول سال 88 به استان تهران اختصاص داده شده است.
درون پرور افزود: پرداختی خزانه حدود هزار و 200 میلیارد ریال بوده که جذب دستگاههای استان از این رقم، بیش از 800 میلیارد ریال یعنی نزدیک به 70 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: 13 دستگاه اجرایی زیر 50 درصد جذب داشته اند که اعتبارات تملک دارایی شان کمتر از 500 میلیون تومان است که آن هم مختص تعمیرات و تجهیزات است.
معاون امور عمرانی استانداری تهران افزود: تأکید استانداری بر این است که فصل زمستان سپری شده و اعتبارات تعمیرات و تجهیزات برای بعد از این فصل در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: 12 دستگاه اجرایی استان تهران نیز بالای 90 درصد جذب اعتبارات داشته اند که رقم مطلوبی برای هشت ماه اول سال است.
سال مالی استان تهران تغییر کرد
درون پرور در ادامه از تغییر سال مالی دستگاههای اجرایی استان تهران خبر داد و افزود: برای اولین بار در استان تهران، سال مالی و کاری از آخر تیرماه به پایان سال 88 تقلیل داده شده است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب مدیران دستگاهها می توانند تا پایان سال مالی 88 بیش از 90 درصد جذب اعتبارات داشته باشند.
معاون امور عمرانی استانداری تهران در پایان افزود: مدیران در سال 89 می توانند با توجه به اعتبارات و برنامه های ابلاغی، پروژه های سال جدید را شروع کنند و مثل سالهای قبل، چهار ماه اول سال را درگیر پروژه های سال گذشته نباشند.
نظر شما