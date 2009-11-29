جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی استان تهران به 70 درصد رسید

یوسفعلی درون پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: امید مسئولان استانداری این است که تمام اعتبارات سال 88 دستگاهها تا پایان سال جاری جذب شود.

وی تأکید کرد: قصد ما این است که ثابت کنیم مدیران دستگاههای اجرایی می توانند تا پایان سال، بیش از 90 درصد اعتبارات تملک دارایی شان را جذب کنند.

این مسئول استانی افزود: بر اساس اعتبارات مصوب استان، هزار و 995 میلیارد ریال باید جذب می شده که جزو تملک دارایی های استان و بودجه های عمرانی است.

وی خاطرنشان کرد: حدود هزار و 334 میلیارد ریال در هشت ماه اول سال 88 به استان تهران اختصاص داده شده است.

درون پرور افزود: پرداختی خزانه حدود هزار و 200 میلیارد ریال بوده که جذب دستگاههای استان از این رقم، بیش از 800 میلیارد ریال یعنی نزدیک به 70 درصد بوده است.