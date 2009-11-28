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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

کیارشی در گفتگو با مهر:

نتایج اولیه تدوین برنامه پنج ساله استان تهران تشریح شد

نتایج اولیه تدوین برنامه پنج ساله استان تهران تشریح شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: برنامه پنج ساله استان تهران برای اولین بار در کشور، همزمان با هیئت دولت، در حال تدوین است و مراحل نهایی خود را سپری می کند که نتایج اولیه آن ارائه می شود.

وحید کیارشی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: استان تهران تنها استانی است که به این کار اقدام کرده و حتی کلاسهای آموزشی برای کارشناسان ذی منصب برپا کرد.

وی خاطر نشان کرد: حدود 400 نفر در این کلاسها شرکت کردند و حدود 600 نفر در طول چند ماه اخیر، درگیر تدوین این برنامه بودند.

این مسئول افزود: این برنامه به موازات برنامه پنجم توسعه کشور برای 13 شهرستان این استان و در 18 بخش تدوین شده است.

وی بیان داشت: مجموعه مدیران استان، فرمانداران و بخشداران این برنامه را تدوین کرده اند که برنامه کلانی برای استان تهران است و سرلوحه عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی خواهد شد.

الگو برای تمام استانها

کیارشی در ادامه اظهار داشت: رئیس جمهور به وزارت کشور مأموریت داده که با الگوگیری از تدوین برنامه پنج ساله در استان تهران، همه استانها این کار را انجام دهند.

وی افزود: برنامه پنج ساله استان، گامی اساسی برای هدف گذاری و تسریع در فعالیت های عمرانی و اقتصادی تهران است.

219 مسئله، 275 تنگنا و 185 قابلیت در استان تهران

معاون برنامه ریزی استانداری تهران در تشریح برنامه توسعه پنج ساله استان گفت: در راستای این برنامه، در شهرستانهای 13 گانه استان تهران، با همت فرمانداریها و شوراهای برنامه ریزی شهرستانها رصد شد.

وی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی، 219 مسئله، 275 تنگنا و 185 قابلیت تدوین شد که پیگیری آنها، اقدامات اساسی در شهرستانهای استان تهران را در پی خواهد داشت.

کیارشی تأکید کرد: برنامه پنج ساله استان در 18 بخش تدوین شده که مراحل مختلفی را طی می کنند.

وی افزود: چهار بخش از 18 بخش، نهایی شده و فقط، طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه و ارائه عمومی آن باقی مانده است.

این مسئول ارشد استان تأکید کرد: بخشهای صنعت و معدن، محیط زیست، عمران شهری و مسکن و همچنین بخش کشاورزی جزو این دسته هستند.

وی افزود: در بخشهای فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش، سلامت، تحول اداری و بهره وری نیز کار از دید ما تمام شده و آماده تصویب در کارگروههای ذیربط است.

کیارشی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه بخشهای پست و برق در دبیرخانه در حال بررسی است.

وی افزود: بخشهای بازرگانی، انرژی، بهزیستی، تربیت بدنی، عمران روستایی و مسائل مربوط به زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در دستگاههای اجرایی در حال ویرایش نهایی و رفع ایرادهاست.

سه بخش عقب مانده در تدوین برنامه

معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: در سه بخش، مدیران ذیربط باید دقت کافی داشته باشند و سریعتر کار را تمام کنند، چرا که فقط 70 درصد کارشان انجام شده است.

وی افزود: حمل و نقل، مخابرات و بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سه بخش عقب افتاده از تدوین برنامه هستند.

برنامه های چهار بخش نهایی شده

کیارشی در مورد چهاربخش نهایی شده برنامه پنج ساله استان تهران گفت: در بخش صنت و معدن چهار مسئله استراتژیک، 10 استراتژی و 38 اقدام اساسی طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: در بخش محیط زیست، شش مسئله استراتژیک، شش استراتژی و 27 اقدام اساسی تدوین شده است.

این مسئول ادامه داد: عمران شهری و مسکن در این برنامه 13 مسئله استراتژیک، 13 استراتژی و 30 اقدام اساسی خواهد داشت.

وی افزود: در بخش کشاورزی، هشت مسئله استراتژیک، 16 استراتژی و 22 اقدام اساسی در سطح استان دیده شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری در پایان تأکید کرد: بیش از 500 کارشناس، ظرفیت سازی برنامه پنج ساله استان و اشاعه و تدوین آن را در بین کارگزاران ارشد استان تهران انجام دادند که غیر از دستاوردهای خود برنامه، ظرفیت سازی مهمی در این استان است.
کد مطلب 990689

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