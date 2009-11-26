پانزدهمین شعبه بانک کارگشایی در بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر عامل بانک ملی ایران عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح بانک کارگشایی بروجرد اظهار داشت: بانک ملی با بیش از 81 سال سابقه در عرصه اقتصاد کشور نهادی قوی بوده که توانسته است رقبای استثمارگر را از میدان اقتصاد ایران بیرون کند.

محمودرضا خاوری افزود: بعد از انقلاب اسلامی و طرح مبحث بانکداری اسلامی بانک ملی به عنوان یک عضو پایدار شورای عالی بانکها پیشگام این عرصه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در بانکداری اسلامی مشتری به عنوان شریک بانک تلقی می شود تصریح کرد: مشتریمداری اصل اول بانکداری است.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با تشریح اهداف راه اندازی بانک کارگشایی در کشور یادآور شد: این بانک قرار است به مباحث مربوط به اقتصاد خرد، جمع آوری و سپرده خرد بپردازد.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد نیز در این مراسم در سخنانی با تاکید بر اینکه بروجرد به عنوان یکی از شهرستانهای صنعتی لرستان محسوب می شود بیان داشت: 27 درصد مردم این شهرستان در حوزه صنعت مشغول به کار هستند.

رضا آریایی افزایش شعب بانکهای عامل را موجب شکوفایی اقتصاد مردم در یک جامعه ارزیابی کرد.