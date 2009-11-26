رفع حاشیه نشینی اطراف مشهد تنها با توسعه متوازن محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح پنجشنبه در دومین جلسه کاری خود با مجمع نمایندگان استان در مجلس، ضمن تاکید بر کاربردی بودن این جلسات افزود: معاون برنامه ریزی استانداری را برای بررسی و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به ظرفیتهای بالقوه در سراسر استان و در نتیجه تحقق توسعه متوازن مامور کرده ایم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به بازنگری سند توسعه شهرستانهای خراسان رضوی در برنامه پنجم توسعه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست پیشنهادات خود را در این حوزه و همچنین تدوین برنامه پنجم توسعه برای قرار گرفتن در برنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی ارائه دهند.

وی به گوشه ای از مسایل استان در حوزه آب، برق، صنایع و کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مسایل پیش روی مشهد و خراسان رضوی حاشیه نشینی در اطراف مشهد مقدس است که رفع این مسئله با توسعه متوازن محقق می شود.

صلاحی با بیان اینکه با حضور وزیر نیرو و جمعی از نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی مسایل حوزه انرژی و نیرو در استان بررسی خواهد شد افزود: از این پس می کوشیم مسایل حوزه های مختلف و مصوبات هیئت دولت با حضور وزرای مربوطه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین حجت الاسلام حسین سبحانی نیا رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس نیز برگزاری جلسات مشترک میان مدیران و مسئولان استان با نمایندگان را موجب تبادل اطلاعات و بیان مسایل پیش روی مناطق مختلف استان و شناخت راهکارهای موثر در رفع آنها دانست.

در ابتدای این جلسه رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی و صنایع و معادن خراسان رضوی به ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی و صنعت و معدن در استان پرداختند و نمایندگان مجلس در فضای صمیمی و البته نقادانه به بیان دغدغه های مردم شریف استان و حوزه های انتخابیه خود پرداختند.

کشت گلخانه ای، آب مورد نیاز کشاورزی، تولید صنعتی دام، بنگاه های زودبازده اقتصادی، انرژی، محیط زیست، کیفیت محصولات صنعتی تولید شده در استان، صنایع تبدیلی و توجه به مزیت های نسبی و مطلق مناطق مختلف استان از جمله محورهای مطرح شده توسط نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در جلسه با استاندار خراسان رضوی بود.