امضای 12 سند همکاری بین ایران و ونزوئلا/ احمدی نژاد عازم سنگال شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، عصر چهارشنبه پس از پایان مذاکرات خصوصی و مشترک دکتر احمدی نژاد و هوگو چاوز، 12 سند همکاری در بخشهای مختلف عمرانی، صنعتی و کشاورزی در حضور روسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به امضاء مقامات عالی رتبه دو کشور رسید.



یادداشت تفاهم همکاری های دو جانبه در زمینه های انرژی، نیروگاه برق، ساخت ده هزار واحد مسکونی جدید، احداث راه و طراحی جاده های جدید، همکاری در زمینه محیط زیست و آب، برقراری پرواز مستقیم بین تهران و کاراکاس، تقویت ظرفیت علمی و تکنولوژی در رابطه با تولید واکسن برای مبارزه با بیماریها، همکاریهای فنی و تحقیقاتی در حوزه شیلات، توسعه پرورش میگو با راه اندازی ده مجتمع تولیدی، توسعه و پرورش ماهی قزل آلا، همکاری در بخش کشاورزی و تولید برنج، تقویت همکاریها در خصوص صندوق مشترک جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا و همکاری در بخش گردشگری اسناد و یادداشت تفاهم هایی بودند که در حضور دکتر احمدی نژاد و هوگوچاوز توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضاء شد.

احمدی نژاد در ونزوئلا: جبهه جهانی در برابر زیاده خواهی‌های امپریالیسم پیروز خواهد شد



رئیس جمهور گفت: امروز ملت های ایران و ونزوئلا دو دوست و برادر هستند که در سنگر واحدی در برابر ابرقدرتهای استعماری قرار گرفته اند و به فضل الهی با ایستادگی ستودنی دو ملت، جبهه گسترده جهانی در برابر زیاده خواهی‌های امپریالیسم پیروز خواهد شد.



دکتر محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه پس از ورود به کاراکاس طی سخنرانی در مراسم استقبال رسمی با اظهار خوشحالی از حضور در کشور انقلابی ونزوئلا خاطرنشان کرد: با حضور در کنار برادر مؤمن، انقلابی و شجاع خودم جناب هوگو چاوز چنین احساس می‌کنم که در خانه خود و در بین برادران خود هستم.



رئیس‌جمهور با اشاره به ایستادگی ملت‌های ایران و ونزوئلا اظهار داشت: این جبهه فراگیر با ایمان و امید به آینده و مستحکم از استقلال، آزادی و منافع ملت‌ها دفاع می‌کند.



دکتر احمدی‌نژاد اضافه کرد: امروز تمام ملت‌های امریکای جنوبی با آگاهی و شجاعانه به دنبال بازیابی هویت و عزت و صیانت از منافع خودشان هستند و البته در نقاط گوناگون جهان نیز با بیداری به حرکت افتاده‌اند و در این میان مردم ونزوئلا و رهبر شجاع این کشور و ملت بزرگ ایران و رهبری انقلاب در کنار هم پیشاپیش انقلابیون قرار دارند.



رئیس‌جمهور هوگو چاوز را یک انقلابی بزرگ توصیف کرد و گفت: بدون تردید نقش ایشان در بیداری مجدد مردم آمریکای لاتین نقشی ویژه و ستودنی است.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه امپریالیسم در حال افول و ملت‌ها در حال بیداری هستند خاطرنشان کرد: آینده روشن متعلق به ملت‌های آزادی‌خواه و انقلابی در تمام نقاط جهان است و ما همیشه با اقتدار و هوشمندی در کنار هم برای رسیدن به قله‌های عزت و بزرگی خواهیم‌بود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما همگی راه نجات بشریت را راه پیامبران الهی و اجرای عدالت می‌دانیم و این راه را با قوت و قدرت ادامه خواهیم داد.



رئیس‌جمهور با اشاره به تفاوت رهبران آزادی‌خواه با سایر رهبران اظهار داشت: در آمریکای لاتین آقای هوگو چاوز به دنبال رفاه و آسایش ملت خود است و مدعیان آزادی و حقوق بشر در پی ایجاد و گسترش پایگاه‌های نظامی خود هستند و لابد اینان می‌خواهند با تجهیزات نظامی برای مردم بهداشت و رفاه ایجاد کنند؛ این تفاوت رهبران مردمی و مؤمن با رهبران خودخواه و ظالم از زمین تا آسمان است و سنت خدا بر این است که رهبران مؤمن و عدالت‌خواه پیروز شوند.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز دوران تسلیحات نظامی به پایان رسیده و تأثیری در معادلات جهانی ندارد؛ دیگر کسی نمی‌تواند با سلاح، اندیشه و دیدگاه خود را به ملت‌ها تحمیل کند.



وی با بیان اینکه استفاده از زور یک منطق شکست خورده است گفت: ملت‌های آمریکای جنوبی و سایر ملت‌ها و رهبران شجاع آن دیگر اجازه نخواهند داد که دوران استعمار تکرار شود؛ زورگویان بیهوده پول خود را خرج می‌کنند و جز آبروریزی نتیجه‌ای نخواهند داشت.



هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در سخنانی ضمن خوش‌آمدگویی به دکتر احمدی‌نژاد و هیأت همراه اظهار داشت: مطمئن هستم حضور شما به عنوان کسی که در مقابل امپریالیسم شجاعانه ایستادگی می‌کند برای ملت ما روحیه انگیز است.

وی افزود: شما در مبارزات ضد امپریالیستی نمونه‌ای از استقامت شجاعت و ثبات قدم هستید و در راه آزادی و عظمت ملت ایران به مانند گلادیاتور حرکت می‌کنید.



وی با بیان اینکه امروز تمام ملت های آمریکا لاتین بر علیه امپریالیسم به‌پا خاسته‌اند اظهار داشت: برزیل، بولیوی و سایر کشورهای منطقه آن چیزی نیستند که قبلا بوده‌اند و امروز این کشورها با روی کار آمدن رهبرانی انقلابی و شجاع به دنبال عزت و عظمت ملت خود هستند؛ حتی ونزوئلا که تا چند سال پیش مستعمره آمریکا محسوب می‌شد امروز آزاد است و فقط یک سرزمین آزاد مثل آمریکای جنوبی می‌تواند از شما پذیرایی کند.



هوگو چاوز خاطرنشان کرد: انقلاب ایران و مردم ونزوئلا فرزندان یک مبارزه و یک خدا هستند و مطمئن هستم پیامبران الهی از جمله مسیح و پیامبر اسلام راه روشنی را پیش روی ملت ما قرار خواهند داد.



وی در ادامه با اشاره به ادعای سران رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه چاوز و احمدی‌نژاد به زودی از بین خواهند رفت تصریح کرد: رژیم صهیونیستی بازوی قاتل امپریالیسم آمریکا است و چنین رژیمی شما را متهم می‌کند که جنگ‌ طلب هستید در حالی که خودشان هر روز مردم بی‌گناه را قتل‌عام می‌کنند و من مطمئن هستم آن کسی که ناپدید خواهد شد آمپریالیسم و بازوان آن است.

دکتر احمدی نژاد ونزوئلا را به مقصد سنگال ترک کرد



دکتر محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب به وقت محلی پس از انجام مذاکرات خصوصی و امضای اسناد همکاری در ونزوئلا ، کاراکاس را به مقصد داکار ترک کرد .