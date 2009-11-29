صحت تخصصهای نوشته شده بر تابلو مطبهای پزشکان کرجی بررسی می شود

محمدجواد ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تیم های بازرسی و نظارت این اداره از طریق کنترل محسوس و نا محسوس، بر صحت تخصص های نوشته شده بر تابلو مطب ها نظارت می کنند تا شهروندان با خیال آسوده معالج مورد نظر خود را بر حسب توانمندی ها و تجارب پزشکان شهر انتخاب کنند.

وی افزود: در جریان سرکشی و بازدید های سرزده از مطب ها و درمانگاه ها تمام مسائل از رعایت تعرفه های پزشکی تا رضایت شهروندان را کنترل کرده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کرج با بیان اینکه آمار مشخصی از مبتلایان به آنفلوانزای نوع آ در شهرستان کرج وجود ندارد، اطلاع رسانی در این خصوص را سراسری و نه منطقه ای دانست و افزود: وزارت بهداشت در این خصوص اطلاع رسانی خوبی دارد و آخرین آمار مبتلایان را به صورت مستمر منتشر می کند.

وی با اشاره به دغدغه شهروندان برای تهیه واکسن آنفلوانزا، واکسن موجود در بازار را مربوط به پیشگیری از آنفلوانزای فصلی دانست و تاکید کرد هنوز واکسن آنفلوانزای نوع آ وارد کشور نشده است.

ناصح از توزیع این واکسن در مراکز درمانی به ویژه داروخانه هلال احمر این شهرستان خبر داد و قیمت مقطوع آن را 9 هزار و 700 تومان اعلام کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج، هر موج از بیماری آنفلوانزای نوع آ را دو سال اعلام و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی ها 30 در صد از افراد جامعه به این بیماری مبتلا می شوند که با استراحت مطلوب و رعایت نکات بهداشتی باید تحت درمان قرار گیرند.

وی تعطیلی مدارس را گزینه خوبی برای پیش گیری از افزایش آمار مبتلا شوندگان ندانست اما تاکید کرد دانش آموزانی که علائم سرماخوردگی را در خود مشاهده می کنند تا زمان بهبودی در خانه بمانند و استراحت نمایند.

دستگاههای کرج موظف به اعطای مرخصی برای مراقبت از بیماران هستند

ناصح همچنین از ابلاغ بخشنامه ای به ادارات شهرستان کرج خبر داد که برابر آن، دستگاه ها موظف به موافقت با مرخصی کسانی هستند که قصد دارند برای مراقبت از فرزندان بیمار خود در خانه بمانند.

وی از سالخوردگان بالای 65 سال، کودکان زیر شش سال، افراد باردار و مبتلایان به بیماریهای خاص به عنوان گروه های پر خطر در بیماری آنفلوانزای نوع آ یاد کرد و بر مراقبت بیشتر از این افراد تاکید کرد.

دکتر ناصح از رسانه های جمعی و گروهی خواست اطلاع رسانی بیشتری در خصوص این بیماری داشته باشند و شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج را در امر آموزشهای همگانی یاری کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج علایم آنفلوانزای نوع آ با سرماخوردگی را مشترک دانست و اظهار داشت: سر درد، گلو درد، کسالت و احساس تنبلی مضاعف، تب شدید و سوزش بینی، آبریزش بینی، چرک گلو وسینه، سرفه و عطسه های مداوم از جمله علایم مشترک سرماخوردگی با آنفلوانزای نوع آ است که شهروندان با مشاهده این علایم در خود یا اطرافیان با مراجعه به پزشک معالج می توانند متوجه نوع بیماری خود شوند و تحت معالجه قرار گیرند.