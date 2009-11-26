800 میلیون ریال برای طرحهای ترافیکی گلستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست شورای شهر گرگان افزود: اعضای این شورا با دو فوریت افزایش ردیفهای اعتباری مربوط به ترافیک شهری به مبلغ 800 میلیون ریال موافقت کردند.

وی اظهار داشت: این اعتبار برای چهار پروژه مدفون کردن کابلها، نصب و راه اندازی تابلو Your speed و vms ، خرید تابلو هدایت مسیر و خرید تجهیزات ترافیکی هزینه می شود.

ربیعی خاطرنشان کرد: همچنین با پیگیری و تصویب شورای شهر گرگان همه موسسه ها و مراکز نگهداری سالمندان، معلولان، بی سرپرستان و توان خواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی از پرداخت بهای خدمات حمل زباله شهرداری معاف شدند.

سخنگوی شورای شهر گرگان بیان داشت: این لایحه در اجرای بند 16 ماده 71 قانون شورای شهر جهت کمک به موسسه ها و مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی به تصویب رسیده است.