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۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

800 میلیون ریال برای طرحهای ترافیکی گلستان اختصاص یافت

800 میلیون ریال برای طرحهای ترافیکی گلستان اختصاص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای شهر گرگان از اختصاص 800 میلیون ریال برای طرحهای ترافیکی شهری مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست شورای شهر گرگان افزود: اعضای این شورا با دو فوریت افزایش ردیفهای اعتباری مربوط به ترافیک شهری به مبلغ 800 میلیون ریال موافقت کردند.

وی اظهار داشت: این اعتبار برای چهار پروژه مدفون کردن کابلها، نصب و راه اندازی تابلو Your speed و vms ، خرید تابلو هدایت مسیر و خرید تجهیزات ترافیکی هزینه می شود.

ربیعی خاطرنشان کرد: همچنین با پیگیری و تصویب شورای شهر گرگان همه موسسه ها و مراکز نگهداری سالمندان، معلولان، بی سرپرستان و توان خواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی از پرداخت بهای خدمات حمل زباله شهرداری معاف شدند.

سخنگوی شورای شهر گرگان بیان داشت: این لایحه در اجرای بند 16 ماده 71 قانون شورای شهر جهت کمک به موسسه ها و مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی به تصویب رسیده است.

کد مطلب 990765

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