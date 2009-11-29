مسئولان فدراسیون سه گانه حتی یکبار از کرج بازدید نکرده اند

رئیس هیئت ورزش سه گانه شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ورزش سه گانه کرج در بخش بانوان حرف اول را درکشور می زند و سال گذشته تنها با هزینه هیئت وکمک اداره تربیت بدنی کرج به عنوان قهرمانی کشور دست یافت.

مهدی هژیر با انتقاد از فدراسیون افزود: فدراسیون برخلاف وعده های خود در سال گذشته امسال نیزاز کمک به هیئت کرج خودداری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ورزش سه گانه کرج بدون دریافت هیچ بودجه ای ازفدراسیون اداره می شود و ارتباط فدراسیون با هیئت کرج تنها در ارسال نامه خلاصه شده و همواره با انواع و اقسام بخشنامه ها و دستورالعملهای فدراسیون روبرو هستیم که نه تنها مشکلی را از این رشته ورزشی در کرج کم نمی کند بلکه به دردسرها نیز اضافه می کند.

هژیر یادآور شد: ‌باید به دنبال راه حل بلند مدت برای ورزش سه گانه درکرج بود تا بتوان با ساخت یک ورزشگاه اختصاصی میزبانی رقابتهای کشوری وبین المللی را به دست آورده و این در حالیست که فدراسیون به شهرستانها توجهی ندارد.

وی اظهار داشت: هر حمایتی از ورزش سرمایه‌گذاری برای آینده جوانان این مرز و بوم است و باید برای این امر خطیر تلاش کرد و همه دست دردست هم دهند اما فدراسیون که کمترین کمکی به ورزش کرج نمی کند، توقعی نیز نباید داشته باشد.

رئیس هیئت ورزش سه گانه کرج با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش خود را برای ارتقای ورزش سه گانه انجام داد تا به حد ایده ‌آل برسد.

وی همچنین از حمایتهای مسئولان محلی تربیت بدنی در خصوص ورزشهای سه گانه قدردانی کرد اما حمایتهای ملی در این خصوص را نیز خواستار شد.

هژیر تاکید کرد: واقعیت این است که توسعه ورزش ارتباط مستقیم با توسعه اقتصادی هرجامعه دارد و ما آنقدر پتانسیل داریم که بتوانیم در ورزش سه گانه به موفقیتهای بیشتر دست یابیم اما فدراسیون سه گانه تاکنون هیچ گامی برای رشد این رشته در کرج برنداشته است.