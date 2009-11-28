فعلا سرمربی تیم امید هستم/ سه ماه دیگر قراردادم تمام می شود

غلامحسین پیروانی ضمن بیان مطلب در خصوص برخی مخالفت ها برای ادامه همکاری وی در تیم امید به خبرنگار مهر افزود: من با هیچ کسی مشکلی ندارم و طبق قراردادم با فدراسیون فوتبال با تیم امید همکاری می کنم و اینگونه مخالفت ها باعث نخواهد شد تا در کارم خللی ایجاد شود.

پیروانی در خصوص تمایل مسئولان کمیته ملی المپیک برای استفاده از مربی خارجی در تیم امید اظهار داشت : این حق مسئولان کمیته ملی المپیک است که بخواهند مربی مورد نظر شان را برای تیم امید انتخاب کنند ولی در حال حاضر من سرمربی تیم امید هستم و بر اساس تشخیص خودم کار آماده سازی تیم امید را دنبال خواهم کرد.

وی تاکید کرد : قرار داد من با فدراسیون فوتبال سه ماه دیگر به پایان می رسد و آقایان می توانند هر مربی که تشخیص دادند برای تیم امید انتخاب کنند.

سرمربی تیم امید با بیان اینکه درحال حاضر هیچگونه مشکلی با مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال ندارم اذعان داشت: از مسئولان این دو مجموعه مرتبط با تیم امید می خواهم به جای مطرح کردن حرف های دلسرد کننده از تیم امید حمایت کنند و بدنبال فراهم کردن برنامه های آماده سازی این تیم باشند.

پیروانی از آغاز دور جدید تمرینات تیم امید از روز شنبه 7 آذرماه خبر داد و اظهار داشت : مرحله هشتم اردوی تیم امید از روز شنبه با شرکت 36 بازیکن آغاز می شود و بازیکنان ضمن انجام 4 جلسه تمرینات گروهی احتمالا یک بازی تدارکاتی مقابل تیم های لیگی برگزار خواهند کرد.

وی یادآور شد: شروع دوباره مسابقات لیگ برتر بهترین عرصه برای آماده سازی بازیکنان تیم امید است ضمن اینکه با برپایی اردوهای مقطعی تلاش خواهیم کرد تا بازیکنان را به هماهنگی و انسجام تیمی لازم نزدیک کنیم .

سرمربی تیم امید درخصوص اینکه آیا وضعیت آماده سازی تیم در فاصله کمتر از یکسال تا بازیهای آسیایی رضایت بخش است یا نه اظهار داشت: بهرحال با توجه به مسابقات لیگ شرایطی برای شرکت تیم امید در اردوهای بلند مدت و یا تورنمنت های خارجی وجود ندارد ولی امیدوارم فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک شرایطی را فراهم کنند تا تیم امید بتواند با تیم های مطرح دیدار کند و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد.