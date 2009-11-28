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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

پیروانی در گفتگو با مهر:

فعلا سرمربی تیم امید هستم/ سه ماه دیگر قراردادم تمام می شود

فعلا سرمربی تیم امید هستم/ سه ماه دیگر قراردادم تمام می شود

سرمربی تیم فوتبال امید با بیان اینکه این حق مسئولان کمیته ملی المپیک است که مربی مورد نظر خودشان را در تیم امید بکار بگیرند، تصریح کرد: فعلا من سرمربی تیم امید هستم و تا پایان قراردادم با قدرت به کارم ادامه خواهم داد.

غلامحسین پیروانی ضمن بیان مطلب در خصوص برخی مخالفت ها برای ادامه همکاری وی در تیم امید به خبرنگار مهر افزود: من با هیچ کسی مشکلی ندارم و طبق قراردادم با فدراسیون فوتبال با تیم امید همکاری می کنم و اینگونه مخالفت ها باعث نخواهد شد تا در کارم خللی ایجاد شود.

پیروانی در خصوص تمایل مسئولان کمیته ملی المپیک برای استفاده از مربی خارجی در تیم امید اظهار داشت : این حق مسئولان کمیته ملی المپیک است که بخواهند مربی مورد نظر شان را برای تیم امید انتخاب کنند ولی در حال حاضر من سرمربی تیم امید هستم و بر اساس تشخیص خودم کار آماده سازی تیم امید را دنبال خواهم کرد.

وی تاکید کرد : قرار داد من با فدراسیون فوتبال سه ماه دیگر به پایان می رسد و آقایان می توانند هر مربی که تشخیص دادند برای تیم امید انتخاب کنند.

سرمربی تیم امید با بیان اینکه درحال حاضر هیچگونه مشکلی با مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال ندارم اذعان داشت: از مسئولان این دو مجموعه مرتبط با تیم امید می خواهم به جای مطرح کردن حرف های دلسرد کننده از تیم امید حمایت کنند و بدنبال فراهم کردن برنامه های آماده سازی این تیم باشند.

پیروانی از آغاز دور جدید تمرینات تیم امید از روز شنبه 7 آذرماه خبر داد و اظهار داشت : مرحله هشتم اردوی تیم امید از روز شنبه با شرکت 36 بازیکن آغاز می شود و بازیکنان ضمن انجام 4 جلسه تمرینات گروهی احتمالا یک بازی تدارکاتی مقابل تیم های لیگی برگزار خواهند کرد.

وی یادآور شد: شروع دوباره مسابقات لیگ برتر بهترین عرصه برای آماده سازی بازیکنان تیم امید است ضمن اینکه با برپایی اردوهای مقطعی تلاش خواهیم کرد تا بازیکنان را به هماهنگی و انسجام تیمی لازم نزدیک کنیم .

سرمربی تیم امید درخصوص اینکه آیا وضعیت آماده سازی تیم در فاصله کمتر از یکسال تا بازیهای آسیایی رضایت بخش است یا نه اظهار داشت: بهرحال با توجه به مسابقات لیگ شرایطی برای شرکت تیم امید در اردوهای بلند مدت و یا تورنمنت های خارجی وجود ندارد ولی امیدوارم فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک شرایطی را فراهم کنند تا تیم امید بتواند با تیم های مطرح دیدار کند و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. 

کد مطلب 990804

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