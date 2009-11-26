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۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

کمیته امداد اعلام کرد:

ایجاد پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در عید قربان

ایجاد پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در عید قربان

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران از آمادگی این کمیته برای دریافت وجوه نقدی هموطنان برای تهیه گوسفند قربانی در روز عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد استان تهران اعلام کرد: با اختصاص پایگاههایی در سطح شهر به ویژه اطراف محل برگزاری نماز عید سعید قربان، وجوه نقدی مربوط به ذبح گوسفند را دریافت کرده و گوسفند مورد نیاز برای قربانی در این روز مبارک را با استفاده از وجوه اهدایی تهیه و ذبح و گوشت آماده آن را در اختیار نیازمندان قرار می دهد.

هموطنان نوع دوست که در روز عید سعید قربان تمایل به ذبح گوسفند داشته اما قادر به پرداخت کل هزینه آن نیستند می توانند با پرداخت هر میزان از وجوه مورد نیاز به پایگاههای کمیته امداد در سطح استان تهران به ویژه پایگاه حسینیه ارشاد و مرکز 15 خرداد و یا از طریق دستگاههای خودپرداز بانک ملی و کشاورزی، در این امر خیر و خداپسندانه شرکت کنند.

کد مطلب 990805

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