تعداد کانونهای مساجد خراسان رضوی به هزار کانون افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری ظهر پنجشنبه در دیدار با گروه نظارتی ستاد عالی کانون های مساجد کشور در مشهد گفت: فعالیت های استان خراسان رضوی به واسطه وجود حرم مطهر رضوی باید دینی باشد و این استان باید صادر کننده محصولات فرهنگی و ایده های نو دینی و فرهنگی به کشور و جهان نیز باشد.

وی افزود: بارگاه امام رضا(ع) در ایران و جهان تشیع و در عالم بشریت یک استثناء است و وقتی مسجد فعالیت های دینی انجام می دهد، توجیه اینکه دوم یا سوم باشد نیست بلکه در استان خراسان رضوی و مشهد همیشه باید اول بود.

جعفری تاکید کرد: فعالیت های استان خراسان رضوی به واسطه وجود حرم مطهر رضوی باید دینی باشد و این استان باید صادر کننده محصولات فرهنگی و ایده های نو دینی و فرهنگی به کشور و جهان نیز باشد.

مدیر کل ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: کار کردن در خراسان رضوی سهل و ممتنع است، مشکل از این جهت است که در این استان هر کسی که می خواهد کار کند باید سرمایه گذاری فکری، مادی، معنوی و غیره داشته باشد و آسان از این جهت که در یک چرخه بدیهی قرار می گیرد.

وی با بیان این مطلب که کانون های مساجد در استان ما خیلی فعال هستند، اظهار داشت: دبیرخانه استان خراسان رضوی کاملاً شناخته شده است که به حمایت های مرکز و همت مسئولان دبیرخانه بر می گردد.

جعفری با بیان این مطلب که رشد کانون ها در استان سرعت بسیار زیادی گرفته است، تصریح کرد: باتوجه به اینکه اعتباری برای کارهای فرهنگی با محوریت زائران در سفر استانی دولت تصویب شد برای سال آینده آمادگی افزایش کانون های مساجد را تا هزار کانون برسانیم.

وی در پایان اظهار داشت: آمادگی داریم برای سال آینده سرمایه گذاری کنیم، برای توسعه کانون ها و یک جهش به کانون های مساجد بدهیم تا پایه هایمان را در استان محکم شود.