استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان به دلیل فاجعه 4 سپتامبر افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرهنگ "ولفگانگ اشنایدرهان" پس از آنکه مشخص شد آلمانها حقایقی را درباره عملیات 4 سپتامبر مخفی کرده استعفا کرد.

عملیات 4 سپتامبر مرگبارترین عملیاتی بوده که نظامیان آلمانی پس از جنگ جهانی دوم در آن شرکت داشته اند.

در این عملیات 69 نفر از نیروهای طالبان و 30 شهروند افغان کشته شدند.

پس از این عملیات "فرانس ژوسف یانگ" وزیر دفاع آن روزهای آلمان و وزیر کار فعلی این کشور اعلام کرد که در عملیات 4 سپتامبر به شهروندان افغانی آسیبی نرسیده است.

در همین رابطه چند روز قبل، شماری از دادستانهای آلمانی از دولت برلین خواسته اند به خانواده های دهها قربانی عملیات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان غرامت مالی پرداخت کند.

در حمله جنگنده های ناتو به دو تانکر سوخت در ولایت قندوز افغانستان که در ماه سپتامبر با هدایت فرمانده نیروهای آلمانی انجام گرفت، 142 نفر از جمله 78 غیرنظامی افغان کشته شدند.

بر اساس این گزارش، دادستان شهر برمن آلمان از ارسال یک نامه توسط شماری از همکاران خود به وزارت دفاع این کشور به منظور اختصاص غرامت به خانواده های این قربانیان خبر داد.

در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان بدون اشاره به گیرنده این نامه، از دریافت آن توسط این وزارتخانه خبر داد. هم اینک نیز دادگاه عالی آلمان در حال رسیدگی به پرونده کشتار غیرنظامیان در افغانستان است و انتظار می رود رای خود را در آینده نزدیک اعلام کند.

این در حالی است که گزارش منتشر شده درباره کشتار غیرنظامیان در افغانستان از سوی تیم بازرسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) انگشت اتهام مخالفان جنگ در این کشور را متوجه ارتش آلمان کرده است.