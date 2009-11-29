مسئولان به گفته های خویش در قبال فردیس عمل کنند

حجت الاسلام علی اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همان طور که مردم با حضور پر شور خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم با رای بالایی به استمرار فعالیت دولت خدمتگزار رای دادند، متقابلا انتظار رسیدگی بیشتر به مشکلاتشان را دارند .

امام جمعه فردیس مردم را صاحبان واقعی نظام اسلامی دانست و با گلایه از اجرایی نشدن وعده مسئولان شهرستان کرج مبنی بر استقرار اداره مالیات در منطقه پر جمعیت فردیس اضافه کرد: حدود یک و نیم سال از وعده آنان می گذرد ولی هنوز اداره مالیات به فردیس نیامده است، مردم قانون محور فردیس حق دارند در قبال مالیاتی که پرداخت می کنند، توقع رشد و آبادنی منطقه را داشته باشند که استقرار اداره مالیات گامی مهم در این راستا است.

نماینده ولی فقیه با اشاره به مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه، با تشکر از اقدامات صورت گرفته برای مهار این معضل که با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و شهری همراه است، خواستار توجه بیشتر به آن شده و از شهرداری خواست نظارت خود را تقویت کند.

وی با بیان اینکه مردم با مراجعه به دفتر امام جمعه مشکلات خود را مطرح می کنند و به طبع انتظار رسیدگی دارند از مسئولان شهرستان کرج خواست حضور فیزیکی خود در منطقه فردیس را افزایش دهند و از نزدیک با شهروندان در رابطه با مشکلاتشان صحبت کنند.

ایمانی با اشاره به تلاش هایی که در طول سال های اخیر برای ارتقا ساختار تشکیلاتی فردیس و تبدیل آن به شهرستان صورت گرفته است، تشکیل استان البرز را گامی برای نیل به این هدف بزرگ دانست و در عین حال تاکید کرد دلیلی برای توقف این پیگیری ها وجود ندارد.

منطقه فردیس نیازمند احداث آرامستان است

وی در ادامه در نیاز مبرم فردیس خاطر نشان کرد: شهروندان توقع دارند اموات خود را در آرامستان همین شهر زیارت کنند که خواسته ای به جا است و ظاهرا زمین مناسبی هم در نظر گرفته شده است که از شهرداری و شورای شهر توقع داریم کار احداث آن را سرعت بخشند.

امام جمعه شهر فردیس، معتمدان را سرمایه های مردمی دانست و از مدیران خواست آنان را در حل مشکلات شهرها سهیم سازند.

ایمانی، فردیس را منطقه ای فقیر از لحاظ سرانه های فرهنگی، ورزشی و بهداشتی معرفی کرد و گفت: دولت ساخت بیمارستان 200 تختخوابی را که در جریان سفر رئیس جمهور به کرج وعده داده بود راسرعت بخشد و در بخش های فرهنگی و ورزشی نیز هر چند اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست و باید چند برابر شود.

نماینده ولی فقیه در فردیس، از بدقولی به عنوان یکی از عوامل دلسردی مردم از مسئولان یاد کرد و افزود: باید به قول هایی که داده شده است، جامه عمل پوشاند، چرا که مردم روی حرف مسئولان حساب باز می کنند و نسبت به حل مشکلات محل زندگی و حرکت آن به سمت آبادانی هرچه بیشتر دلخوش می شوند که اگر در موعد مقرر محقق نشوند، تبعات خوبی را به دنبال ندارد.

فردیس با 400 هزار نفر جمعیت در جنوب شهرستان کرج قرار دارد و ارتقای ساختار تشکیلاتی مهمترین خواسته مردم این منطقه در طول سالهای اخیر بوده است.