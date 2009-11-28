سیاست های اجرایی کنترل دوپینگ در لیگ برتر بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال نشست دوهفته گذشته تبیین سیاست های اجرایی کنترل دوپینگ درفوتبال کشور و بحث همکاری دو جانبه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درکنترل وپوشش دوپینگ مسابقات فوتبال، در نشست روزیکشنبه هفته جاری هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم درخصوص اجرای برنامه های مبارزه با دوپینگ در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این جلسه قراربود چهارشنبه گذشته برگزار شود که به دلیل سفرعلی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به روز یکشنبه موکول شد.

دراین نشست که ساعت 14 روز یکشنبه درمحل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد، شرح وظایف ، حیطه مسئولیت ها و اختیارات هر یک از دو مجموعه نادو و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال دربحث مبارزه با دوپینگ مشخص و به هرمجموعه ابلاغ خواهد شد .

قرار است ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ازنیم فصل دوم رقابتهای لیگ برترفوتبال کار نظارت، نمونه گیری و کنترل دوپینگ این مسابقات را زیر نظر بگیرد.

بنابر اعلام علی رغبتی نماینده سازمان تربیت بدنی درجلسه تببین سیاست های اجرایی کنترل دوپینگ درفوتبال ، با فعالیت تازه نادو درتحت پوشش قرارگرفتن مسابقات لیگ برتر، انتظار می رود ضمن افزایش حجم نمونه گیری ها با توجه به امکانات گسترده نادو، کنترل دوپینگ سطوح و لیگ های مختلف فوتبال کشور را دربر بگیرد.