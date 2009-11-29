کشف100کیلوگرم آب روی ماه/ دلیل بی باوری افکار عمومی درباره نتایج ناسا

اشلی ادواردز (Ashley Edwards) متخصص ارشد ارتباطات استراتژیک در دفتر مرکزی ناسا در گفتگو با خبرنگار مهر بدون هیچ اشاره ای به دلیل عدم چاپ مدارک علمی کشف آب در ماه در نشریات معتبر علمی گفت: به دلیل حجم بالای اطلاعات دریافت شده از برخورد مدارگرد LCROSS دانشمندان ناسا همچنان در حال تحلیل و بررسی داده ها هستند تا مدارک علمی خود را برای چاپ در نشریات معتبر علمی آماده کنند.

گفتگوی ویژه گروه فناوریهای نوین با عضو هیئت مدیره ماموریتهای سیستمهای تجسسی ناسا را در زیر می خوانید:

* خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: طی مصاحبه ای که با جیوانی بنیامی رئیس پیشین آژانس فضایی ایتالیا داشته ایم وی ابراز داشته که ناسا معمولا یافته های جدید خود را ابتدا در نشریات علمی معتبر منتشر کرده و سپس آن را در نشریات دیگر در دسترس عموم قرار می دهد اما در مورد کشف آب در ماه این روند را در پیش نگرفته و به صورت ناگهانی نتایج به دست آمده را در نشریات عمومی منتشر کرد. می توانید دلیل این رویداد را توضیح دهید؟

- اشلی ادواردز - عضو هیئت مدیره ماموریتهای سیستمهای تجسسی ناسا: می توانم بگویم که در حال حاضر تیمهای دانشمندان LCROSS و LRO در تلاشند تا مدارک علمی اثبات وجود آب در کره ماه را برای ارائه به نشریات علمی در آینده ای نزدیک آماده کرده و به چاپ برسانند.

* برای شناسایی آب در تصاویر به دست آمده از چه فناوری هایی استفاده شده است؟

- LCROSS به تجهیزات علمی متعددی مانند دو طیف سنج نزدیک به مادون قرمز، یک طیف سنج ماوراء بنفش نور مرئی، دو دوربین نیمه مادون قرمز، دو دوربین نور مرئی و یک نورسنج پر سرعت مجهز بوده است و وجود آب در این کره با استفاده از اطلاعاتی به تایید رسیده است که طیف سنجها به ثبت رسانده اند. آب منجمد و بخار آب از ویژگی های جذبی خاصی برخوردارند که طیف سنجها این ویژگی ها را به ثبت رسانده اند.

* آیا ماموریتهای دیگری برای جستجوی آب در دیگر مناطق کره ماه در برنامه های ناسا قرار دارد؟

- برنامه های متعددی برای ماموریتهای دیگر به کره ماه ارائه شده است تا دیگر خصوصیات این کره از جنبه های علمی متفاوت مورد بررسی قرار گیرند اما ماموریتی دیگر با هدف یافتن آب در منطقه ای دیگر از ماه در حال حاضر در میان برنامه های ناسا قرار ندارد.

* در گزارشهای منتشر شده بسیار ذکر شده است که آب کشف شده در ماه می تواند از میزان هزینه های ماموریتهای فضایی به ماه یا دیگر سیاره ها بکاهد. چگونه این امر به واقعیت تبدیل خواهد شد؟

- در واقع آب منبعی بالقوه برای اکتشافات انسانی به شمار می رود اما برای افزایش کارایی آن در فضا باید مطالعات گسترده ای صورت گیرد و شیوه های جدیدی برای بهره برداری از آن ابداع شود. یکی از موارد مهم استفاده از آب، مصرف آن به صورت سوخت برای راکتها است زیرا در صورت تجزیه آب می توان به هیدروژن و اکسیژن دست پیدا کرد که هر دو گاز به عنوان منابع قدرتمند سوخت برای راکتها به شمار می روند.

* آخرین میزان آبی که با بررسی شواهد به دست آمده از ماموریت دو برخورد تخمین زده شده چه مقدار است؟

- میزان آب یافته شده در میدان دید LCROSS در حدود 100 کیلوگرم بوده است اما اطلاعات به دست آمده به دلیل حجم بالا هنوز در حال ویرایش و تکمیل هستند و احتمال افزایش این حجم نیز وجود دارد.

* می‌توانید دلیل این همه ناکامی پروژه LCROSS در میان افراد و گروه های مختلف را توضیح دهید و بگویید که چرا بسیاری از افراد نمی توانند صحت نتایج به دست آمده توسط ناسا را باور کنند؟ این عدم باور را به خوبی می توان در میان صفحات وبها و گزارشها و مقالات روزانه مشاهده کرد.

- شاید دلیل اصلی این پدیده غیر قابل مشاهده بودن توده خاک و غبار برخاسته از کره ماه پس از برخورد مدارگرد LCROSS توسط اخترشناسان آماتور بوده است. در واقع توده غبار حاصل از برخورد به آن بزرگی که انتظار می رفت نبود و بسیاری از مردم و محققان این عدم توانایی مشاهده را به ناباوری درباره نتایج به دست آمده تبدیل کرده اند. با این حال تجهیزات LCROSS و دیگر رصدخانه ها توانسته اند تصاویر متعددی را از این ماموریت به ثبت رسانده و اطلاعات زیادی را در رابطه با طبیعت مواد نهفته در حفره Cabeus به دست آورند.

* انتشار نتایج نهایی و قطعی توسط ناسا چه مدت به طول خواهد انجامید؟ آیا انتشار این نتایج تاثیری بر تغییر تصمیم کمیته بررسی فعالیتهای فضایی انسانی کاخ سفید و آینده ماموریتهای آتی ناسا با هدف بازگشت انسان به ماه خواهد داشت؟

- در واقع زمان مشخصی برای ارائه این مدارک و نتایج اعلام نشده است اما دانشمندان در حال تحلیل و پردازش اطلاعات به منظور ارائه نهایی نتایج هستند. کمیته بررسی فعالیتهای فضایی ناسا که از سوی کاخ سفید برای بررسی ماموریتهای این سازمان تشکیل شده بود نیز به کار خود پایان داده و نتیجه بررسی های خود را اعلام کرده است. در عین حال کاخ سفید بر تمامی فعالیتهای ناسا واقف است و بر اساس این فعالیتها و نتایج آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

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مصاحبه : سمیرا مصطفی نژاد