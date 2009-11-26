31 درصد از بودجه قانونی مترو تهران در سال 87 پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در تشریح بررسیهای دیوان محاسبات کشور در خصوص مسائل مالی مترو تهران گفت: قانونگذار در سال 87 و 86 مبلغی را تعیین کرده بود که باید به بخش حمل و نقل و مترو تهران اختصاص داده می شد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات بر حسب وظیفه و تکلیف قانونی تحقق قانون را در این خصوص در سه نوبت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به مجلس ارائه کرد.

رحمانی فضلی افزود: بر اساس بررسیهای دیوان محاسبات 100 درصد مبلغی که باید طبق قانون به مترو داده می‌شد تحویل داده نشده و نظرات دیوان نیز به صورت کتبی اعلام شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه در بخش اعتبارات مخصوص مترو در قانون حمل و نقل سوخت کشور ذکر شده بود که 100 درصد بودجه باید تحویل مترو داده شود، تصریح کرد: در سال 87 کل میزان تحقق بودجه مترو تهران در حدود 69 درصد بوده است، گرچه برخی مدعی هستند که به مترو تهران 72 درصد بودجه اختصاص داه شده است. با این حال سهم بودجه ای که باید به مترو اختصاص داده می شد، 100 درصد بوده نه کمتر.

وی گفت: زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند دولت باید آن را اجرا نماید و در صورتی که دولت آن را اجرا نکند و تخلف کند دیوان به آن رسیدگی خواهد کرد.