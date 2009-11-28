گشت مشترک ایران و روسیه در دریای خزر راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر "سرگی موناخوف" مدیر مرکز تحقیقاتی دریایی کاسپین روسیه در بازدید از موسسه تحقیقات آب ایران با اشاره به توافقنامه امضا شده اردیبهشت ماه سالجاری میان موسسه تحقیقات آب ایران و مرکز تحقیقات دریای خزر روسیه در بندر آستاراخان، گفت: پیش بینی می شود با این توافق، گشت مشترک ایران و روسیه حرکت خود را در دریای خزر از مرداد ماه سال آینده آغاز کند.

وی با بیان اینکه این حرکت می تواند تاثیر مثبتی در ادامه همکاری های میان این دو کرکز تحقیقاتی داشته باشد، تصریح کرد: اجرای این طرح نتایج قابل توجه ای در امر پژوهش منابع آبی دریای خزر در اختیار هر دو کشور قرار می دهد.

این مقام مسئول با دعوت از رئیس موسسه تحقیقات آب و مسئولین این مجموعه برای برای حضور در کنفرانس علمی "آب و هواشناسی و تعیین بیلان آب دریای خزر" بیان کرد: این گردهمایی در دانشکده آستاراخان برگزار می شود که حضور کارشناسان ایرانی به ارتقای سطح کیفی این کنفرانس کمک می کند.

در ادامه این بازدید محمد ریاحی رئیس موسسه تحقیقات آب ایران با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 40 سال از آغاز به کار موسسه تحقیقات ایران می گذرد، گفت: این موسسه دارای دو پژوهشکده هیدرولیک و منابع آب است و مراکزی در دریای خزر (ساری)، باروری ابرها در یزد، آب و فاضلاب کشور در تهران و مرکز تحقیقاتی کارست در شیراز را فعال دارد.

وی با اشاره به توافقنامه امضا شده مابین ایران و روسیه در زمینه تحقیقات بر روی آب دریای خزر، بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، طرحهای مشترکی ما بین دو طرف تعریف شده که گشت مشترک ایران و روسیه در دریای خزر یکی از این اقدامات است.

ریاحی با اشاره به اینکه این گشت با هدف اندازه گیری های دریایی مشخصات فیزیکی و شیمیایی منابع آبی و ارزیابی زیست محیطی دریای خزر راه اندازی می شود، بیان کرد: این گشت دریایی از ساحل ایران اغاز شده و به سمت روسیه حرکت می کند.