پاکستان به نام اسلام تاسیس شد و به نام اسلام باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان آبزرور، ژنرال اشفاق پرویز کیانی طی مراسمی در مقر پلیس پیشاور اعلام کرد: پاکستان به خاطر و برای اسلام به وجود آمده و به همین انگیزه هم باقی خواهد ماند.

وی افزود: ما در جنگ ضد تروریسم قطعا پیروزی را به دست خواهیم آورد. برای پاکستان فداکاری بزرگ و فراوانی انجام داده و دفاع از آن وظیفه همه ماست. پاکستان را نمی توان از اسلام جدا کرد؛ کشور را بیش از پیش قدرتمند خواهیم کرد.

چندی پیش حزب ملی خلق خواستار تغییر نام پاکستان از جمهوری اسلامی به جمهوری خلق شده بود.

احزاب مختلف دینی و سیاسی در برابر پیشنهاد حزب ملی خلق مبنی بر حذف کلمه اسلامی از نام پاکستان و جایگزینی خلق و حمایت جنبش متحد قومی از این پیشنهاد، به شدت واکنش نشان داده اند.

در همین رابطه سید منور حسن رهبر جماعت اسلامی پاکستان با اشاره به این پیشنهاد افزود: عاملان آمریکا در این آرزوی خود موفق نخواهند شد در واقع اینگونه افراد از اسلام وحشت دارند و تروریست اصلی هستند . ما با هر تلاش ضد هویت اسلامی پاکستان مبارزه خواهیم کرد؛ حزب ملی خلق در قبال اجساد شهروندان خود دلار دریافت می کند.



قاضی حسین احمد رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان نیز در سمیناری در اعتراض به این پیشنهاد گفت : قشر سکولار در کشور در تلاش است تا پاکستان را از اندیشه های اقبال لاهوری جدا کند.

وی افزود: این افکار و اندیشه های اقبال است که ملت و کشور را با اسلام و عقیده اسلامی پیوند داده است؛ کلام اقبال در واقع تفسیر قرآن و سنت است.



سید منظور حسین گیلانی رئیس حزب استقلال پاکستان نیز این احزاب را از جریحه دار کردن عقاید مردم پاکستان برحذر داشته است.



حاجی فضل کریم رئیس حزب جمعیت مرکزی علمای پاکستان، میان غلام شبیر قادری رهبر جنبش جهانی صلح، اسد قیصر رهبر جنبش عدالت استان سرحد نیز با رد این پیشنهاد آن را انحراف از قانون اساسی پاکستان توصیف کردند.